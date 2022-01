Tensione all’autogrill di Trebbia Nord, daspo per cinque ultras della Cremonese

La Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza (diretta dal Comm. C. Paolo Ferri) ha emesso 5 provvedimenti amministrativi di DASPO a carico di altrettanti ultras della Cremonese calcio.

Gli accertamenti, condotti unitamente alla Digos di Cremona, hanno portato gli Agenti della Polizia di Stato ad individuare gli autori delle intemperie commesse sabato 27 novembre scorso all’interno dell’area di servizio “Trebbia nord” ubicata al km 157 dell’autostrada A21.

Nello specifico, gli ultras della U.S. Cremonese 1903, diretti ad Alessandria per la trasferta in programma in Piemonte, alla vista di un pullman di supporters dell’Hellas Verona (diretti nel capoluogo ligure dove era in programma l’incontro Verona – Sampdoria), fermi nell’Autogrill sopra indicato, sono scesi dal pullman che li trasportava e hanno cercato di aggredire i tifosi veronesi, ma la prontezza dell’autista del pullman e l’intervento degli Agenti della Polizia di Stato ha evitato il contatto tra le due tifoserie. A quel punto, gli ultras della Cremonese si sono subito allontanati ma gli accertamenti successivamente eseguiti hanno permesso di individuare 5 degli autori delle condotte sopra indicate. A seguito di ciò, il Questore della Provincia di Piacenza ha emesso 5 provvedimenti di DASPO che vieteranno per la durata di 12 mesi ai sopramenzionati di assistere ad ogni competizione sportiva.