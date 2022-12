Deboli nevicate previste a Piacenza e provincia il 13 dicembre, Corazzon di 3B Meteo: “Una giornata tipicamente invernale, a Natale invece previste massime di 12 gradi” – AUDIO

A Piacenza, pianura e montagna nella giornata di martedì 13 dicembre sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio.

Rischiamo tra le notte del 12 e e la mattina del 13 dicembre – spiega Paolo Corazzon di 3B Meteo – di trovarci con nevicate anche sulla pianura piacentina. Possibile dunque un risveglio con un leggero strato di neve sulle strade, sui tetti e sulle auto in gran parte dell’Emilia e anche sulla bassa Lombardia. Però si tratta di una debole nevicata, quindi non prevediamo abbondanti precipitazioni e di conseguenza particolari disagi. Sarà comunque un martedì, viste le temperature rigide, più invernale che autunnale.

Ci sono già le prime indicazioni per il periodo natalizio?

Le temperature sono previste in aumento. In particolare perché la prossima settimana rimonta un’alta pressione di quelle toste. Il tempo dovrebbe rimettersi al bello e le massime salire in modo evidente fino a 12 gradi, quindi rischiamo di fare un Natale con il sole, ma anche con il rischio nebbia.

Deboli nevicate previste a Piacenza: AUDIO intervista a Paolo Corazzon