Intelligenza artificiale nelle PMI, Confapi Industria organizza un seminario tra nuove regole e applicazioni concrete

Il 18 novembre 2026, alle ore 17.30, la sede di Confapi Industria Piacenza, in via Menicanti 1, ospiterà il seminario “L’IA nella tua PMI – Tra le regole dell’AI Act e il business reale tramite gli agenti”, dedicato all’utilizzo concreto dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese.

L’incontro approfondirà gli aspetti normativi legati all’AI Act e al GDPR, con particolare attenzione alla tutela dei dati e alle responsabilità aziendali.

Attraverso la presentazione di due casi studio, Agentika ed Ennik, verranno illustrate le opportunità dell’intelligenza artificiale agentica per automatizzare la comunicazione aziendale, la gestione dei social network e il supporto tecnico ai clienti.

L’obiettivo del seminario è mostrare come le PMI possano migliorare l’efficienza dei processi aziendali attraverso l’IA, conciliando innovazione, rispetto delle normative e benefici operativi. L’evento si concluderà con uno spazio per le domande e un momento di networking.