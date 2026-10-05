“Motivazioni e abitudini: come ci aiutano”, un incontro dedicato alla salute e alla longevità con 50&Più Piacenza

5 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
"Motivazioni e abitudini: come ci aiutano", un incontro dedicato alla salute e alla longevità con 50&Più Piacenza

Quanto conta la motivazione quando decidiamo di cambiare un comportamento? E come possiamo trasformare quella spinta iniziale in un’abitudine capace di durare nel tempo? Sono le domande al centro della conferenza “Motivazioni e abitudini: come ci aiutano”, in programma venerdì 9 ottobre 2026, dalle 16 alle 17.30, nella Sala Conferenze di 50&Più Piacenza, in Strada Bobbiese 2. L’ingresso è libero.

L’incontro approfondirà il rapporto tra motivazioni e abitudini, partendo dalla motivazione intesa come spinta al cambiamento per arrivare alla costruzione di comportamenti nuovi capaci di consolidarsi e mantenersi nel tempo.

L’obiettivo della conferenza sarà quello di esplorare e condividere spunti e strategie per guadagnare salute, mantenere efficiente la mente e favorire una sana longevità. Un tema che mette quindi in relazione benessere psicologico, comportamenti quotidiani e capacità di rendere più stabili le scelte positive.

A condurre l’appuntamento sarà la dottoressa Nicoletta Porcu, neuropsicologa e psicoterapeuta, nonché Brain Trainer Assomensana per la città di Piacenza.

Come evidenzia anche la locandina dell’iniziativa, il punto di partenza sarà dunque il ruolo della motivazione, fondamentale per avviare un cambiamento, ma che da sola può non essere sufficiente a mantenerlo. Da qui l’attenzione alle abitudini come strumento per dare continuità ai nuovi comportamenti e inserirli nella quotidianità.

La conferenza si terrà venerdì 9 ottobre dalle 16 alle 17.30 nella sede di 50&Più Piacenza, Strada Bobbiese 2. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 8230767 oppure scrivere a n.porcu@assomensana.it

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