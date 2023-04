Strada Provinciale n. 16 di Coli, divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che gli esiti delle indagini e verifiche strutturali finalizzate alla verifica di sicurezza del manufatto in attraversamento al fiume Trebbia posto lungo la Strada Provinciale n. 16 di Coli, nel territorio del Comune di Bobbio, hanno evidenziato diverse criticità dal punto di vista strutturale e sismico.

In considerazione del fatto che il Certificato di idoneità statica acquisito dichiara la transitabilità in sicurezza per i mezzi fino al peso massimo di 26 tonnellate, e data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo si dispone l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, in corrispondenza del manufatto di attraversamento sul fiume Trebbia, dalla progressiva chilometrica 0+110 circa alla progressiva chilometrica 0+250 circa, lungo la Strada Provinciale n. 16 Coli nel territorio del Comune di Bobbio, a partire dal giorno martedì 18.04.2023 fino a tempo indeterminato.