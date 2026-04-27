Punti di svolta, il 30 aprile incontro con Alessandro Onorato a Piacenza

Incontro “Punti di svolta”, un ciclo di appuntamenti promosso dalla Lista Civica Per Piacenza pensato per orientarsi tra le trasformazioni della politica contemporanea.

L’evento si terrà giovedì 30 aprile alle ore 18 presso l’ex chiesa di San Cristoforo (via Gregorio X, 19 – Piacenza).

Ospite d’eccezione sarà Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale con deleghe a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nonché fondatore di «Progetto Civico Italia». Laureato in economia aziendale e giornalista professionista, Onorato vanta una lunga esperienza nelle istituzioni romane. Il confronto verterà sui cambiamenti della politica italiana, con un focus sul ruolo dei moderati e dei civici e sul rapporto tra cittadini e rappresentanza.

A dialogare con lui sarà un parterre di professionisti legati a doppio filo con il territorio piacentino:

Alan Patarga : Giornalista Mediaset e attuale capo della redazione economica di TgCom24, che ha mosso i primi passi nel giornalismo proprio a Piacenza.

: Giornalista Mediaset e attuale capo della redazione economica di TgCom24, che ha mosso i primi passi nel giornalismo proprio a Piacenza. Vincenzo Paldino: Consigliere regionale in Emilia-Romagna, eletto nella lista civica Michele De Pascale.

L’incontro rappresenta un’occasione unica di confronto su temi nazionali che si intrecciano con storie professionali nate nella nostra città. Al termine dell’appuntamento, gli ospiti saranno a disposizione della stampa per interviste e approfondimenti.

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