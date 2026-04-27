Val Tidone, reati in calo di oltre il 9 per cento: attenzione rivolta al disagio giovanile

Nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Castel San Giovanni si è tenuta una nuova seduta Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in modalità “itinerante”, promossa dal Prefetto Patrizia Palmisani, come già preannunciato al momento del proprio insediamento, per una più efficace azione di ascolto del territorio provinciale attraverso la suddivisione dello stesso in aree geografiche omogenee e al contempo di restituzione dei risultati conseguiti dai servizi di controllo e vigilanza delle Forze dell’ordine.

L’incontro

All’incontro odierno, dedicato ai Comuni della ValTidone, presieduto dal Prefetto, erano presenti il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Piacenza, il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, il Presidente della Provincia nonché Sindaco di Borgonovo Val Tidone, i Sindaci di Castel San Giovanni, Calendasco, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone e Ziano Piacentino, i Vicesindaci di Alta Val Tidone e Rottofreno e due Consiglieri rispettivamente per Agazzano e Sarmato.

I dati: reati in calo

In apertura dell’incontro il Prefetto ha illustrato i dati aggregati relativi all’andamento della delittuosità nel triennio 2023-2025 nei dieci comuni interessati, evidenziando come l’anno 2025 abbia fatto registrare una diminuzione del totale dei reati denunciati rispetto al 2024 da n. 1643 a n. 1488, pari al -9,34%, dato superiore al trend provinciale nello stesso arco temporale (-3,45%).

Sono stati altresì illustrati, fra gli altri, i risultati ottenuti dai servizi ordinari e straordinari di prevenzione e controllo espletati nell’anno 2025: svolti n. 7.558 servizi preventivi, nel cui ambito sono stati effettuati n. 20.757 controlli, che hanno interessato n. 29.095 persone e n. 15.544 veicoli.

La collaborazione tra istituzioni

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul principio della leale collaborazione interistituzionale quale elemento essenziale per raggiungere l’obiettivo comune di preservare le condizioni di vivibilità del territorio, attraverso il contributo di tutti i soggetti interessati, invitando tra l’altro i Sindaci a valutare l’opportunità di siglare le intese per l’ istituzione dell’attività dei gruppi di vicinato o la loro regolamentazione, ove già esistenti, per un loro qualificato rapporto con le Forze dell’Ordine.

I Sindaci, nell’esprimere profondo apprezzamento per l’importante occasione di confronto e per l’operato quotidiano delle Forze dell’Ordine, nel prendere favorevolmente atto dei dati illustrati, hanno sottoposto all’attenzione delle massime autorità di pubblica sicurezza in particolare il tema delle attività spaccio di sostanze stupefacenti lungo l’argine del Po e nelle zone rurali, rispetto al quale i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, nell’assicurare il massimo impegno nel contrasto a tale fenomeno, hanno rilevato come il territorio piacentino non sia luogo di produzione bensì di un’elevata domanda da parte dei consumatori alla base della conseguente offerta. Pertanto è stata condivisa la necessità di un’azione congiunta da parte dei diversi Enti nell’ambito delle rispettive competenze onde disincentivare l’uso di sostanze stupefacenti.

Il disagio giovanile

Sul piano sociale i primi cittadini hanno posto altresì in evidenza il fenomeno del disagio giovanile, alla base in alcune circostanze di un uso improprio degli spazi pubblici, nonché la necessità di porre in essere, nelle more delle decisioni del legislatore, un’azione educativa sul corretto uso dei social da parte dei più giovani.

Al riguardo il Prefetto, ha sottolineando l’importanza di intervenire preventivamente sui segnali di disagio giovanile onde evitare l’eventuale degenerazione in forme di devianza, garantendo la volontà di potenziare ulteriormente l’azione dell’Osservatorio costituito presso la Prefettura cui partecipano le diverse agenzie educative (famiglie, scuola, terzo settore, associazioni sportive)

Le sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in modalità itinerante proseguiranno nelle prossime settimane interessando le restanti aree della provincia.

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