L’insegnante si presenta senza green pass, la preside la blocca e nasce un diverbio: intervengono i carabinieri

Docente senza green pass, scontro con la preside della scuola: devono intervenire i carabinieri a riportare la calma. I fatti sono accaduti all’istituto Mattei di Fiorenzuola. La docente, non essendo vaccinata, si è sottoposta al tampone che ha dato esito negativo valido per 48 ore.

Il problema è che il green pass temporaneo non è arrivato in tempo e così l’insegnante, all’ingresso della struttura, ha mostrato solo il foglio che attestava l’avvenuto test. Secondo la preside, Rita Montesissa, non era sufficiente e ha impedito all’insegnante di accedere alle aule. Ne è nato un diverbio al culmine del quale la docente ha chiamato i carabinieri.

I militari sono giunti sul posto e hanno riportato la calma. Poco dopo la preside ha accettato di lasciare entrare l’insegnante.