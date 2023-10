Domenica 8 ottobre commemorazione tre delle vittime piacentine del disastro aereo di Linate

Domenica 8 ottobre ricorre il 22° anniversario della tragedia aerea di Linate, in cui persero la vita anche i piacentini Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti di Castelvetro.

8 ottobre 2001 la stragedia

La mattina dell’ otto ottobre del 2001 alle 8.10 un Cessna privato, a causa della fitta nebbia entra erroneamente nella pista di decollo principale dell’aeroporto milanese di linate e entra in collisione con un aereo di linea della compagnia Scandinavian Airlines, che sta decollando come regolarmente previsto. L’impatto uccise gli occupanti del Cessna e danneggiò l’aereo scandinavo al punto da impedirgli di completare il decollo e farlo schiantare contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli, situato sul prolungamento della pista. L’impatto e l’incendio successivamente sprigionatosi non lasciarono scampo agli occupanti di entrambi gli aeromobili, né a quattro addetti allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto le vittime furono 118, ci fu fra loro un solo sopravvissuto con gravissime ustioni.

Domenica 8 ottobre 2023 la commemorazione

Domenica 8 ottobre 2023, sarà deposto l’omaggio floreale del Comune di Piacenza – a nome dell’intera cittadinanza – ai piedi della stele commemorativa collocata ai Giardini “Vigili del Fuoco”, all’Infrangibile, mentre a Milano si terrà la cerimonia in ricordo delle 118 vittime del drammatico incidente.

Quest’anno, la celebrazione eucaristica sarà officiata alle 17 nella basilica meneghina di Santa Maria della Passione, nelle adiacenze del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, dove è in programma il tributo in musica con il galà lirico che vedrà il Maestro Giulio Zappa accompagnare al pianoforte le voci che si esibiranno sulle note di Gounod, Cilea, Puccini, Donizetti, Verdi, Mozart e Leoncavallo. A rappresentare l’Amministrazione nell’occasione, sarà il consigliere comunale Stefano Perrucci.