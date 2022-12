Dopo lo spettacolo al Municipale cast e istituzioni cenano al Twin Fish, i dubbi del centrodestra: “Perché in quel ristorante? Chi ha pagato?”

Dopo lo spettacolo, cast e istituzioni a cena al ristorante Twin Fish. Per questo motivo i consiglieri comunali Patrizia Barbieri, Federica Sgorbati. Massimo Trespidi e Jonathan Papamarenghi hanno chiesto l’accesso agli atti. Di seguito la loro nota.

“Avendo appreso dai locali organi di stampa che istituzioni, staff ed organizzatori dell’Opera Rigoletto, andata in scena presso il Teatro Municipale, al termine della serata hanno cenato presso il ristorante Twin Fish antistante piazzale Plebiscito, dove era stato prenotato tutto il piano inferiore, nonché sollecitati da alcuni cittadini perplessi per la scelta del locale anziché, come da consuetudine, del Ridotto del teatro medesimo, abbiamo formalizzato una “richiesta di accesso agli atti per l’espletamento del mandato consiliare” al fine di ottenere copia della convenzione in virtù della quale ha avuto luogo il rapporto contrattuale. Tale richiesta è stata presentata ai competenti uffici comunali nella giornata di ieri affinché gli stessi acquisiscano quanto necessario presso la Fondazione Teatri di Piacenza della quale, tra l’altro, il sindaco è presidente”.

Sulla questione interviene anche Sara Soresi di Fratelli d’Italia.

“Avrete sicuramente letto della cena che, venerdì scorso, si è tenuta presso il ristorante Twin Fish dopo lo spettacolo del “Rigoletto” con alcuni artisti ed esponenti delle Istituzioni. Ebbene, da quel giorno corrono tante voci secondo cui questa cena sarebbe stata pagata mediante soldi pubblici. Si sa, le voci lasciano il tempo che trovano e non sempre sono veritiere. Per questo, martedì scorso ho presentato richiesta di accesso agli atti per sapere, anzitutto, se la spesa concernente la cena è stata affrontata con risorse comunali o, comunque, provenienti dall’Ente Fondazione Teatri e, secondariamente, per sapere se sia in essere qualsivoglia convenzione tra l’Ente Fondazione teatri e ristoranti/e cittadini ed avente ad oggetto la consumazione degli artisti che si esibiscono nei Teatri piacentini. In caso affermativo, ho chiesto di conoscere il nominativo del ristorante/i.