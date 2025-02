Eccellenze della Chimica all’ISII Marconi di Piacenza due studentesse passano nella preselezione per i “Giochi della Chimica”- AUDIO

Eccellenze della Chimica all’ISII Marconi di Piacenza alle preselezioni dei Giochi della Chimica che si sono savolti on line lo scorso 7 febbraio si sono qualificate Noemi Bucaria e Irene Fugazza iscritte al quarto anno del corso di Chimica e Materiali.

Eccellenze della Chimica, come nasce una passione

Noemi:”Personalmente mi sono informata un po’ sulla materia, ho fatto inizialmente il biennio a informatica, poi confrontando l’informatica con la chimica mi sono resa conto che la chimica mi affascinava molto di più, mi appassionava molto, quindi poi sono passata a chimica a fare il triennio proprio nell’indirizzo chimico. Mi affascina molto il fatto che la chimica è ovunque intorno a noi, sapere il perchè dell’esistenza di certi fenomeni nel mondo, anche nel nostro corpo ad esempio”.

Irene: “Per me è stata un po’ la stessa cosa, sin da quando ero piccola ho sempre avuto questa passione per la scienza, volevo fare la scienziata pazza, perché mi ha sempre affascinato capire come funzionano le cose e perché esistono, perché funziona una lampadina, perchè funziona un computer e comunque tutto questo mondo del come è fatto”.

Eccellenze della chimica, la prima selezione

“Abbiamo dovuto fare questa preselezione nazionale il 7 febbraio – racconta Irene Fugazza -, dove ci siamo affrontati tutti in diretta da tutta Italia rispondendo a 40 acquisiti che spaziavano della chimica, alla chimica analitica,chimica organica, chimica fisica e chimica industriale. Io e la Noemi siamo riuscite a passare questo punteggio minimo per accedere poi a quelle che saranno le finali regionali”.

Eccellenze della Chimica le prossime tappe

“Il passo successivo del nostro percorso – spiega Noemi Bucaria – il 29 marzo si svolgeranno a Parma per noi, per la nostra regione, affronteremo ancora un altro test da 40 acquisiti però sarà di un livello un po’ più complicato e qua verranno selezionate solo le prime tre persone col punteggio più alto che poi andranno appunto a fare la finale nazionale”.

La preparazione in vista del 29 marzo

“In vista della sfida di Parma stiamo studiando tanto singolarmente ma anche grazie ai nostri professori, facciamo degli incontri, degli allenamenti dove andiamo magari ad approfondire meglio alcune materie più complicate che magari non si vedono molto spesso a scuola e facciamo degli allenamenti tutte le settimane, io Noemi ma anche un’altra nostra compagna dato che ci stiamo allenando anche per la sfida a squadre”.

La sodddisfazione dei Professori

“I professori sono molto soddisfatti ma ci invitano a non mollare, perché alla fine si punta sempre più in alto e noi abbiamo passato solo la preselezione per adesso e quindi ora miriamo a passare sia ai regionali che per i nazionali anche se manca ancora del tempo”.

L’augurio

E allora “Viva la chimica alle ragazze dell’ISII Marconi