Editoria in sciopero il 28 novembre, Cgil: “Senza contratto e diritti qualità dell’informazione a rischio”

La Slc Cgil (Lavoratori della Comunicazione) di Piacenza esprime pieno e convinto sostegno allo sciopero proclamato dalla Fnsi per il 28 novembre, contro il mancato rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti, scaduto ormai dal 2016.

La nota della Slc Cgil

“Anche nei territori come il nostro – dichiara Stefania Pisaroni, segretaria generale Slc Cgil Piacenza – la qualità dell’informazione locale è messa sotto pressione da precarietà, ritardi contrattuali e condizioni di lavoro che non garantiscono stabilità e dignità professionale. Senza diritti adeguati, senza tutele e senza un contratto aggiornato, è la stessa informazione libera e pluralista ad essere in pericolo”.

La Slc Cgil Piacenza richiama inoltre il contesto più ampio in cui si muovono i lavoratori dell’editoria: riduzione delle risorse, modelli di business in crisi, transizione digitale e l’impatto delle nuove tecnologie – intelligenza artificiale in primis – che stanno trasformando profondamente il modo di produrre notizie.

“La nostra categoria – prosegue Pisaroni – conosce bene queste difficoltà: anche i poligrafici e i lavoratori della filiera editoriale aspettano da tempo il rinnovo del proprio contratto. È necessario sbloccare lo stallo e dare finalmente risposte salariali e normative all’intero settore, giornalisti compresi”.

La segreteria Slc Cgil Piacenza ricorda inoltre che la Cgil ha indetto uno sciopero generale per il 12 dicembre, ponendo proprio il tema salariale, il rinnovo dei contratti collettivi e la critica alla manovra finanziaria del governo al centro della mobilitazione.

“Per questo – conclude Pisaroni – come Slc Cgil di Piacenza saremo idealmente al fianco delle giornaliste e dei giornalisti, siano essi assunti o non dipendenti, per lo sciopero indetto dalla Fnsi il 28 novembre. Difendere chi fa informazione significa difendere un pezzo fondamentale della nostra democrazia, anche qui nella nostra città”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy