Auto esce di strada e resta in bilico sull’orlo della scarpata, delicato intervento nei pressi di Ottone

Operazione di recupero e salvataggio nella frazione di Losso, nel comune di Ottone, dove un’auto è uscita di strada rimanendo in bilico su una scarpata.
A bordo del veicolo si trovavano il conducente e i suoi tre cani. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenute due squadre della stazione Monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, che hanno operato insieme all’equipaggio di EliPavullo e ai vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio.
Grazie al lavoro coordinato dei soccorritori, l’uomo e gli animali sono stati messi in salvo.
Presenti anche i sanitari dell’ambulanza di Bobbio, che hanno prestato assistenza sul posto.