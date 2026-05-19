Rotatoria di via Boselli, apportata la variante progettuale: “Accolti i suggerimenti e migliorata l’infrastruttura”

Nelle scorse settimane il Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza ha riperimetrato i new jersey provvisori della rotatoria all’intersezione tra via Boselli, via Damiani e via Martiri della Resistenza.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Una correzione che ridisegna, con alcune modifiche, la geometria della rotonda, in relazione alla variante progettuale che è stata studiata dagli Uffici tecnici con l’obiettivo sia di accogliere il mantenimento delle alberature esistenti, sia di ricavare un percorso pedonale e ciclabile più accessibile e adeguato alle esigenze di transito.

In questi giorni, Iren Acqua Piacenza sta attuando alcuni lavori sulla rete e sostituendo una porzione di tubazione dal centro della rotatoria verso via Martiri, operazione che terminerà entro la fine di maggio. A seguire, con la chiusura delle scuole, prenderà avvio il cantiere vero e proprio per la realizzazione della rotatoria, partendo dall’isola centrale per poi procedere in diverse fasi esecutive, nell’intento di impattare il meno possibile sulla viabilità circostante.

La variante progettuale – già in corso di sperimentazione in queste settimane, con riscontri che paiono essere positivi – riguarda la modifica dell’assetto, senza però incidere sulla funzionalità della rotatoria. Lo spostamento dell’isola centrale, con una seppur minima riduzione del diametro della corona circolatoria, la ricalibrazione dei bracci di ingresso e il ridimensionamento delle isole spartitraffico – pur salvaguardando la larghezza corretta delle corsie di immissione e di uscita – consentono infatti di rispettare norme e criteri progettuali e di mantenere praticamente inalterata la possibilità di transito e scorrimento del flusso veicolare.

L’ampliamento, negli angoli Nord e Ovest, delle aree destinate agli utenti deboli della strada – in particolare su via Boselli e via San Giuseppe – consentirà la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti su entrambi i lati.

Sotto il profilo economico, il piccolo risparmio legato alla mancata rimozione delle alberature esistenti sarà reinvestito sulle 8 nuove alberature, prevedendo piantumazioni di specie più adulte con fusto già di 20-25 centimetri di circonferenza.

“Ringrazio sinceramente tutto il personale degli Uffici tecnici per l’impegno – sottolinea il vicesindaco Matteo Bongiorni – e per essere riusciti a trovare la migliore soluzione possibile, nonché tutti i cittadini che, con le loro sollecitazioni, hanno stimolato il nostro lavoro e consentito di raggiungere questo risultato.

Crediamo, infatti, che a fronte dello spazio disponibile e delle condizioni date, si sia conseguito un equilibrio tale da garantire tutte le funzioni dell’infrastruttura e, al contempo, l’uso in sicurezza per tutti i fruitori. Di fatto, già come opera “provvisoria” è entrata nelle abitudini dei piacentini, dando prova di efficacia nella regolazione dei flussi di traffico e soprattutto contribuendo a ridurre l’incidentalità.

Aver avuto la possibilità di di prendersi il tempo necessario per la realizzazione, peraltro, ci ha consentito di accompagnare l’evoluzione del progetto e trovare la quadra. Cosa che amministrativamente non è sempre possibile, ma che in questo caso produce effetti positivi sia dal punto di vista viabilistico, sia a livello ambientale e di contesto”.

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