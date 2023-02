Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd, nel Piacentino “vince” Bonaccini

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. All’80% dei seggi scrutinati è davanti a Stefano Bonaccini: 53,8% contro il 46,2%.

Nonostante la sconfitta a livello nazionale, il presidente della Regione ha vinto nel territorio piacentino ottenendo il 54,39% dei voti contro il 45,61% ottenuto da Schlein. In provincia di Piacenza i votanti sono stati 4.292.

E’ la prima donna alla guida del partito. Ed è la più giovane: ha 38 anni. “Il popolo democratico è vivo,c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”. Lo ha detto Elly Schlein parlando alla sede del suo comitato. Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui.

Con un breve discorso, lo sfidante ha riconosciuto la sconfitta: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein – ha detto Bonaccini – l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.