In casa nascondeva eroina e strumenti per confezionare le dosi, denunciato un 39enne

La Polizia di Stato di Piacenza ha denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano classe 1986.

A seguito di una segnalazione circa lo svolgimento da parte del soggetto di un’attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, nella mattinata di oggi gli operatori della Squadra Mobile hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del soggetto.

L’attività ha permesso il sequestro di circa 7,5 g di presumibile sostanza stupefacente del tipo eroina, di un bilancino di precisione, di 280 euro in banconote di vario taglio, nonché di materiale per il confezionamento di dosi.

Per il soggetto è scattata quindi la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e tutto il materiale rinvenuto è finito sotto sequestro.

Sono in corso indagini per verificare la rete di approvvigionamento e la clientela del soggetto, e la sostanza finita sotto sequestro sarà analizzata in appositi laboratori per le verifiche del caso.

La posizione del soggetto è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’irrogazione di eventuali misure di prevenzione a suo carico.

