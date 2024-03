Eroina nascosta nell’auto, due uomini fermati dai carabinieri e denunciati

I carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno denunciato due uomini di 37 e 39 anni per detenzione di eroina ai fini di spaccio. Il provvedimento è scaturito a seguito di una serie di servizi di controllo del territorio al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere, i delitti inerenti il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti.

I due sono stati fermati venerdì 8 marzo alle 12 e 30 in località Quartazzola di Gossolengo a bordo di una utilitaria di proprietà di uno dei due. Il loro atteggiamento insolito è stato immediatamente notato dai militari che hanno così deciso di approfondire gli accertamenti. Il controllo e la perquisizione che ne sono scaturiti ha consentito di recuperare e sequestrare 5 involucri in cellophane per un totale di 10 grammi di eroina.

Due involucri contenenti circa 4 grammi sono stati trovati addosso al magazziniere di 39 anni, mentre i rimanti al disoccupato di 37enne. I due giovani sono stati accompagnati in caserma e dopo le formalità di rito sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Più o meno nella stessa zona, il giorno prima in mattinata i carabinieri di Rivergaro nel corso di un servizio perlustrativo hanno fermato a piedi una donna di 49 anni che è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice di droga perché trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana.