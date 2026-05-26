Rapina, spaccio, lesioni: esce dopo otto anni di carcere e viene subito rimpatriato

Scarcerato ed immediatamente espulso: scatta l’accompagnamento per un cittadino irregolare.
Nella giornata di ieri, 25 maggio, un cittadino marocchino irregolare sul territorio è stato immediatamente prelevato all’uscita del penitenziario e accompagnato al CPR- Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Palazzo San Gervasio, a Potenza per poi essere rimpatriato nel suo paese d’origine.
L’uomo aveva appena finito di scontare una condanna di 8 anni di reclusione, accumulata per una lunga serie di reati che spazia dalla rapina alle lesioni personali, fino allo spaccio di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.