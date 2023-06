Eventi dal 12 all’18 giugno a Piacenza e dintorni

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023 a Piacenza e dintorni.

LUNEDI’ 12 GIUGNO

Lunedì 12 giugno alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzi in programma la “Giornata Arisi” con l’intervento del Prof. Giovanni Godi.

MARTEDì 13 GIUGNO

Due appuntamenti rivolti a tutti gli amanti degli animali, come utile occasione di approfondimento e confronto, in particolare, per chi sta valutando l’adozione di un cane, favorendo la consapevolezza e la responsabilità di una scelta così importante e a lungo termine. A organizzare entrambi gli incontri, in calendario martedì 13 e martedì 20 giugno all’Auditorium Sant’Ilario, sempre con inizio alle 20.30 e ingresso libero, la sezione piacentina di Oipa – Organizzazione internazionale Protezione Animali – in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

Concerto di Javier Girotto al Chiostro Santa Chiara Stradone Farnese, 11 alle ore 21.15

GIOVEDI’ 15 GIUGNO

Giovedì 15 giugno alle ore 19, XNL Piacenza è lieta di accogliere una conversazione d’artista con Raghad Saqfalhait (Ramallah, Palestina, 1996), artista ospite in questi mesi della comunità di Travo nell’ambito dell’iniziativa Una Boccata d’Arte.

Il 15 giugno Chiara Tagliaferri sarà a Piacenza al Chiostro Santa Chiara alle 21.15 per un appuntamento dedicato alla nuova stagione di Morgana in cui leggerà, in anteprima, la nuova puntata dell’iconico podcast registrato in studio insieme a Michela Murgia.

DOMENICA 18 GIUGNO

Al Chiostro Santa Chiara alle ore 21.30 concerto della Banda Osiris.