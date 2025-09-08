Festa della Torta Spisigona 2025 a Gragnano dal 12 al 14 settembre. Domenica: Radio Sound Quiz Show

Festa della Torta Spisigona 2025 a Gragnano Trebbiense dal 12 al 14 settembre. Una sagra di qualità con stand gastronomici, ballo liscio con le orchestre Angelo Caravaggio, Danilo Rancati e Mauro Levrini.

Domenica 14 settembre: pranzo benefico e cena. Dalle 17.00 Aperishow e DJ set e alle ore 21 il grande successo dell’estate, arriva il Radio Sound Quiz Show con in palio una vacanza per 4 persone.

Il quiz

Tutti possono partecipare al grande gioco dell’estate con Radio Sound, nessun escluso! I vincitori si aggiudicheranno una vacanza di una settimana per 4 persone. C’è anche un modo per avere 500 punti extra per aumentare le possibilità di vittoria, basta iscriversi sul sito di Radio Sound.

Il consiglio naturalmente è di iscriversi subito per entrare immediatamente nel clima del grande gioco dell’estate 2025.

