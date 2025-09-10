Festival del Pensare Contemporaneo, dal 10 settembre le prenotazioni per chi necessita di assistenza

Sarà operativo da domani, mercoledì 10 settembre, il numero telefonico che il Festival del Pensare Contemporaneo ha dedicato alle persone con disabilità visiva o motoria, che potranno prenotare – entro e non oltre il termine di sei ora prima dell’inizio di ogni incontro – il servizio gratuito di assistenza e accompagnamento. Dalle 9 alle 19, dal 10 al 14 settembre, si potrà scrivere un messaggio Whatsapp o chiamare il 338-4305088, indicando i propri recapiti e gli appuntamenti che si desidera seguire. In alternativa, con le stesse modalità, è possibile inviare la propria richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza@pensarecontemporaneo.it.

Tutti gli eventi del Festival si svolgono in spazi privi di barriere architettoniche e dotati di ascensore o montascale, ma – sulla scia di quanto già attuato nella scorsa edizione – anche quest’anno si potrà richiedere la disponibilità di un volontario che attenda la persona interessata in un punto prestabilito, concordato al momento della prenotazione, per agevolarne ulteriormente l’accesso alle sale.

Nelle quattro giornate della manifestazione, saranno inoltre messi a disposizione alcuni spazi di sosta riservati alle persone con disabilità: 3 posteggi in piazzetta Sant’Ilario; 3 in via S. Franca, nel tratto tra via S. Siro e Stradone Farnese; 3 in piazza Casali; 3 in via Camicia; 2 in via Gazzola; 3 in via Scalabrini, nelle adiacenze della sala dei Teatini e del Teatro Manicomics.

