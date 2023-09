Tornerà sabato 16 settembre, a Fiorenzuola d’Arda, la “Festa dello Sport”, l’ormai tradizionale evento in grado di portare nel cuore della città le associazioni sportive locali, presenti per tutta la giornata con propri spazi e gazebo per illustrare le rispettive discipline e proporre a turisti e visitatori dimostrazioni, saggi, esibizioni e presentazioni aperte a tutti: famiglie, adulti e bambini desiderosi di divertirsi, di mettersi alla prova e di testare nuove esperienze. La manifestazione è organizzata dall’associazione locale “Vetrine in Centro”, realtà nata per sostenere e promuovere le attività del commercio, del turismo e dei servizi di Fiorenzuola D’Arda e per promuovere l’approccio e la scoperta della città da parte di turisti e cittadini, anche attraverso la realizzazione di eventi di carattere sociale e culturale.

Torna il 16 settembre a Fiorenzuola d’Arda la “Festa dello Sport”

È già stato reso noto l’elenco delle associazioni sportive che saranno presenti alla manifestazione: Palestra Meeting Meeting Fitness Club, Qwan Ki Do Fiorenzuola Asd, Asd Papillon, Florentia Tango Asd, Rugby Val d’Arda, Felix Pattinaggio, Artedanza Freetime, Sporting Fiorenzuola, Pallacanestro Fiorenzuola, Arda Volley, Ginnastica Dinamica Militare, Thien Loi Asd, Tennis Fiorenzuola e Us Fiorenzuola 1922.

NON SOLO SPORT: TORNA “AFFARI IN CENTRO”

La giornata non si limiterà però soltanto all’attività fisica declinata in tutte le sue specialità: in concomitanza con la “Festa dello Sport” si terrà infatti il tradizionale appuntamento “Affari in Centro”, evento che vedrà l’apertura di negozi e botteghe del cuore di Fiorenzuola e la possibilità di trovare sconti, opportunità e occasioni imperdibili per uno shopping all’insegna del relax e del divertimento.

La giornata di sabato 16 settembre è solo uno dei numerosi eventi del calendario di iniziative che l’associazione “Vetrine in Centro” propone ogni anno e che conta manifestazioni capaci di attirare pubblico anche da altre province come il festival “Florentia Comics” (che il 21 e 22 ottobre 2023 festeggerà la quinta edizione con un fine settimana di “immersione” nel fantastico mondo dei fumetti e nella magia dell’universo cosplay), le “Notti Bianche” estive e i festeggiamenti in occasione delle festività natalizie.

IL COMMENTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

“Questa manifestazione tra sport e shopping, ha assunto negli anni un particolare risalto all’interno del calendario di eventi proposti alla cittadinanza”, hanno commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e gli Assessori Marcello Minari (Commercio) e Massimiliano Morganti (Sport). “Riteniamo infatti fondamentale, non soltanto per la popolazione di Fiorenzuola d’Arda, la disponibilità offerta dalle associazioni sportive locali nella promozione della rispettiva attività: crediamo nel valore sociale e salutare dello sport e, da parte della nostra Amministrazione, c’è la massima volontà di sostenere le attività delle Associazioni, a partire da questa iniziativa con cui ciascuna di esse si presenta alla cittadinanza. A questa grande festa dello sport fiorenzuolano si unisce lo shopping con “Affari in centro”, iniziativa pienamente sostenuta dall’Amministrazione nell’ottica di incentivare lo sviluppo del commercio locale e del nostro centro commerciale naturale. Grazie pertanto a “Vetrine in Centro”, anche quest’anno in prima linea nell’organizzazione di questa giornata importante per la nostra Comunità”.