Biglietti omaggio per Forestalia, Apimell e Buon Vivere

Forestalia, Apimell e Buon Vivere

PIACENZA EXPO

dal 27 al 29 ottobre 2023

Forestalia, Apimell e Buon Vivere

ORARI

Da venerdì a sabato 9.30 – 18.00 e domenica 9.30 – 15.30

FORESTALIA 2023: L’Evento Chiave per il Settore Agroforestale a Piacenza

Piacenza, 19 ottobre 2023 – Le foreste sono un patrimonio inestimabile per l’umanità, fornendo risorse vitali come legno e habitat per la fauna. In un contesto in cui la sostenibilità e l’efficienza sono al centro dell’attenzione, il settore agroforestale diventa sempre più cruciale. Ecco perché l’appuntamento annuale di FORESTALIA a Piacenza è diventato un evento chiave per chi lavora nei boschi e nelle industrie ad essi collegate.

Una Piattaforma per il Settore Agroforestale

FORESTALIA offre alle aziende fornitrici della filiera agroforestale un’opportunità unica di incontrare tecnici, imprenditori ed operatori professionali in un contesto ideale e concentrato. Questo non solo ottimizza il loro tempo, ma anche gli investimenti, offrendo un’occasione di networking preziosa. In un periodo economico in costante evoluzione, in cui le sfide ambientali e la necessità di energie rinnovabili sono in primo piano, eventi come FORESTALIA sono fondamentali per promuovere la collaborazione e l’innovazione nel settore.

Piacenza: Il “Porto” dell’Appennino

Piacenza, situata ai piedi dell’Appennino, è strategicamente posizionata come il “porto” per le attività agroforestali e l’utilizzo del legno nella filiera energetica. La regione ha una forte tradizione in questo settore e offre un ambiente ideale per una fiera dedicata al settore forestale. Il quartiere fieristico di Piacenza è facilmente raggiungibile e ha dimostrato un grande potenziale come punto d’incontro per aziende espositrici a livello nazionale.

Un Successo Dimostrato

L’edizione 2021 di FORESTALIA ha registrato la partecipazione di visitatori provenienti da ben 46 province e 9 regioni italiane. Questo sottolinea il crescente interesse e l’importanza dell’evento per il settore agroforestale. Oltre a essere un luogo di scambio di idee e esperienze, FORESTALIA promuove la condivisione delle ultime innovazioni tecnologiche e delle best practices.

Un’Alleanza con APIMELL

In concomitanza con FORESTALIA, si terrà anche APIMELL, la più importante mostra mercato dedicata alle attrezzature per l’apicoltura. Questo settore ha molte affinità con il mondo forestale, poiché le foreste forniscono un habitat vitale per le api, che a loro volta giocano un ruolo fondamentale nell’impollinazione delle piante.

Settori Merceologici in Evidenza

Tra i settori merceologici in primo piano a FORESTALIA troviamo:

Meccanizzazione agroforestale

Utensili e tecnologie per i lavori forestali

Attrezzature per la filiera del legno a scopo energetico

Tecnologie per la produzione di energia da biomasse

Caldaie e stufe a legna, pellet, cippato

Sicurezza e controllo del territorio

Macchine per il movimento terra per lavori forestali

Digitalizzazione forestale

Lavori forestali con terzi

Selvicoltura e ingegneria naturalistica

Energie rinnovabili off-grid

Artigianato del legno

Trasporto e logistica

Formazione e associazionismo

In un mondo sempre più consapevole dell’importanza della conservazione delle risorse naturali, FORESTALIA rappresenta un’occasione fondamentale per fare progressi nel settore agroforestale, sostenendo al contempo la sostenibilità e la tutela delle foreste.

APIMELL 2023: Il Punto di Riferimento per il Mondo dell’Apicoltura a Piacenza

Piacenza, 19 ottobre 2023 – L’apicoltura è un settore in costante crescita, con sempre più persone interessate all’allevamento delle api, alla produzione di miele e ai benefici dei prodotti dell’alveare. In questo contesto, APIMELL è diventata la manifestazione di riferimento per gli operatori europei del settore apistico. Questo evento, in programma dal 27 al 29 ottobre 2023, offre un’opportunità senza precedenti per tutti coloro che sono coinvolti nell’apicoltura, dalla cura delle api alla trasformazione e confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Un Appuntamento Annuale Cruciale

APIMELL è diventata un appuntamento annuale essenziale per coloro che iniziano la stagione apistica e cercano soluzioni tecniche ed operative per la cura delle api e la gestione del loro allevamento. Questa fiera fornisce una piattaforma per esplorare tutte le possibili soluzioni, dalla produzione al confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Un Punto di Incontro per l’Informazione

APIMELL non è solo una vetrina di prodotti, ma anche un punto di incontro per l’informazione. Gli operatori del settore avranno l’opportunità di informarsi e aggiornarsi sullo stato e sulle prospettive del settore grazie a un qualificato programma di convegni organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni apistiche, tra cui FAI – Federazione Apicoltori Italiani, UNAAPI – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, ANAI – Associazione Nazionale Apicoltori Italiani e APAP – Associazione Apicoltori Piacentini.

Una Vetrina Completa di Prodotti dell’Alveare

APIMELL offre una vetrina completa di prodotti naturali dell’alveare destinati a usi alimentari, cosmetici e curativi. Qui, gli operatori e gli appassionati dell’apicoltura potranno scoprire una vasta gamma di prodotti di alta qualità, dal miele ai cosmetici a base di propoli e polline.

Informazioni Pratiche sull’Evento

L’evento si svolgerà presso il quartiere fieristico di Piacenza, con i seguenti orari di apertura:

Venerdì e sabato: dalle ore 9:30 alle 18:00

Domenica: dalle 9:30 alle 15:30

L’ingresso è a pagamento, al costo di €10 per l’intero. Sono previste tariffe ridotte per gruppi, ed è possibile contattare la segreteria organizzativa via e-mail a commerciale2@piacenzaexpo.it per ulteriori informazioni.

I bambini fino a 12 anni avranno accesso gratuito, e le biglietterie apriranno alle 8:30 per agevolare il flusso di visitatori. L’accesso alla fiera sarà consentito dalle ore 9:30.

È importante notare che l’accesso ai cani è consentito, ma solo nelle aree designate e muniti di guinzaglio e museruola.

Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero di telefono +39 0523 602711 o via fax al +39 0523 602702, oppure via e-mail all’indirizzo commerciale2@piacenzaexpo.it.

In contemporanea con APIMELL, si svolgeranno anche altri eventi correlati, rendendo Piacenza il luogo da non perdere per gli appassionati e gli operatori del settore apistico.

BuonVivere: La Mostra che Esplora le Delizie Italiane

Piacenza, 19 ottobre 2023 – Oltre ad essere una celebrazione delle produzioni tipiche piacentine, BuonVivere è molto di più. Questa kermesse enogastronomica si apre con entusiasmo alle tipicità e ai prodotti di altre regioni italiane, con l’obiettivo di consentire nuove e gustose scoperte e di ampliare i mercati di riferimento. Il suo spirito è quello di promuovere le tradizioni enogastronomiche italiane.

BuonVivere è un percorso che ha come missione la valorizzazione, la diffusione e la promozione delle variegate culture che animano le terre italiane. Il termine “terre” qui non si riferisce solo ai luoghi fisici, ma alle centinaia di prodotti agroalimentari, tipici di ogni regione, che sono estratti dalla terra e trasformati in delizie culinarie che meritano di essere conosciute da tutti.

La mostra è rivolta al consumatore finale moderno, a coloro che non accettano più di comprare a scatola chiusa ma che scelgono con competenza ed attenzione alla qualità. Questa fiera enogastronomica è un’opportunità unica per conoscere le tradizioni culinarie italiane, scoprire nuovi sapori e apprezzare la qualità di prodotti locali e nazionali.

BuonVivere non è solo un evento dedicato al cibo, ma rappresenta anche un’occasione per esplorare le radici culturali e gastronomiche dell’Italia. L’obiettivo è promuovere l’orgoglio italiano per le sue produzioni alimentari, spingere al consumo responsabile, e favorire lo scambio e la condivisione di conoscenze culinarie.

In un mondo in cui la ricerca della qualità è sempre più importante, BuonVivere si pone come un faro di eccellenza culinaria, offrendo un’esperienza che soddisfa sia il palato che la mente. Ecco perché questa fiera è tanto attesa e apprezzata da esperti e appassionati del buon cibo, oltre che dal consumatore moderno che cerca autenticità, sostenibilità e gusto in ogni boccone.

Unisciti a noi presso BuonVivere e scopri l’infinita varietà delle tradizioni enogastronomiche italiane, degusta prelibatezze di ogni regione, e fatti coinvolgere da un viaggio culinario che celebra l’Italia e le sue delizie senza tempo.

APIMELL Autunno 2023: L’Appuntamento Chiave per l’Apicoltura Italiana

Piacenza, 19 ottobre 2023 – L’apicoltura italiana si prepara a un appuntamento eccezionale con APIMELL, la mostra mercato dedicata al mondo dell’apicoltura, che si terrà dall’27 al 29 ottobre 2023 presso i rinnovati spazi di Piacenza Expo. Questa edizione autunnale è un evento speciale che completa la tradizionale mostra internazionale di marzo, riunendo gli apicoltori italiani per aggiornare le loro competenze e scoprire nuove tecnologie per migliorare la produzione di miele e prodotti dell’alveare.

Una Fiera Completa per l’Apicoltura Professionale

APIMELL è l’appuntamento imperdibile per l’apicoltura professionale. Oltre alla parte espositiva, l’evento offre una serie di convegni e seminari che costituiscono il valore aggiunto della manifestazione. L’agenda è ricca sin dal venerdì con il seminario “Operazione invernamento”, che fornirà preziose informazioni sulle migliori pratiche e la nutrizione adeguata per prepararsi alla stagione fredda. Inoltre, verranno organizzati convegni da UniFi e associazioni apistiche di spicco come Unaapi, Agripiemonte Miele, APAP e FAI.

Un Connubio con Forestalia

Un aspetto rilevante di APIMELL è la sua collaborazione con Forestalia, il salone agroforestale green, che offre un appuntamento interessante anche per gli operatori del settore apistico. Uno dei convegni in programma, “La bioeconomia come ammortizzatore delle crisi di sistema”, è organizzato dal CNR IBE e tratterà temi di stretta attualità come il cambiamento climatico, le risorse pubbliche di sostegno al settore e le nuove normative europee che influenzano l’agricoltura in generale, con impatti significativi sull’apicoltura professionale.

Aggiornamento Professionale e Innovazione

La fiera offre un’opportunità preziosa per l’aggiornamento professionale e l’acquisto di attrezzature e soluzioni per l’apicoltura. Inoltre, gli esperti delle associazioni presenteranno valutazioni sensoriali dei prodotti finiti, fornendo informazioni sulle caratteristiche del miele in base alle diverse essenze e ai cambiamenti climatici.

Un’Occhiata ai Prodotti dell’Alveare

Parallelamente agli aspetti tecnologici, APIMELL ospita trasformatori di prodotti dell’alveare, offrendo una vasta gamma di mieli, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale e prodotti per l’erboristeria e la cosmetica. Gli appassionati e gli operatori avranno l’opportunità di scoprire prodotti di alta qualità e conoscere le caratterizzazioni del miele in base alle essenze e ai cambiamenti climatici.

Un Evento Ospitato da Due Saloni Complementari

APIMELL è completata da due saloni complementari. Oltre a Forestalia, che si concentra sulla sostenibilità e l’agroforesteria, vi è anche la kermesse enogastronomica di Buon Vivere, che promuove la buona tavola italiana. In questo modo, l’evento si rivolge non solo ai professionisti del settore, ma anche al grande pubblico interessato alla sostenibilità e ai prodotti naturali.

L’edizione autunnale di APIMELL sta ottenendo importanti riscontri in termini di pubblico ed è un’appuntamento animato da professionisti del settore che promuovono l’apicoltura italiana e la sua importanza nella produzione di alimenti naturali e sostenibili. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria manifestazione che offre tanto sia agli esperti del settore che al pubblico interessato alle tematiche dell’apicoltura e della sostenibilità.