Rassegna dedicata al tema della medicina di genere, appuntamenti fino al 27 febbraio 2027

R-esisto collettivo femminista e ControTendenza presentano una rassegna dedicata al tema della medicina di genere, che si svolgerà in Cooperativa Infrangibile da sabato 14 novembre 2026 a sabato 27 febbraio. Gli incontri hanno inizio alle ore 18.

Un appuntamento al mese per conoscerci, informarci e prenderci cura della nostra salute, un passo alla volta.

In cammino verso due date importanti, il 25 novembre e l’8 marzo, nasce un percorso di incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e alla medicina di genere.

Quattro appuntamenti per approfondire, confrontarsi e dare spazio a temi spesso poco conosciuti, ma fondamentali per il benessere.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

SABATO 14 NOVEMBRE 2026

QUELLO CHE NON SI VEDE

Malattie invisibili e contraccezione.

Relatrice: Dott.ssa Valeria Cerri, ginecologa.

SABATO 5 DICEMBRE 2026

CONOSCERE PER PROTEGGERSI

Prevenzione e salute sessuale.

Relatore: Dott. Marzio Sisti, infettivologo.

SABATO 23 GENNAIO 2027

SALUTE SENZA CONFINI

Medicina delle migrazioni e diritto alla prevenzione.

Relatrice: Dott.ssa Alessandra Donisi, Responsabile Medicina delle migrazioni.

SABATO 27 FEBBRAIO 2027

MEDICINA DI GENERE E PREVENZIONE

Uno sguardo multidisciplinare per una salute su misura.

Una tavola rotonda con:

Dott.ssa Caterina Guercilena, anestesista

Dott.ssa Camilla Pugno, anestesista

Dott.ssa Cecilia Burattini, pneumologa

Dott.ssa Valentina Blanco, nefrologa

Dott.ssa Emilia Solinas, cardiologa e psicoterapeuta.