Rassegna dedicata al tema della medicina di genere, appuntamenti fino al 27 febbraio 2027

R-esisto collettivo femminista e ControTendenza presentano una rassegna dedicata al tema della medicina di genere, che si svolgerà in Cooperativa Infrangibile da sabato 14 novembre 2026 a sabato 27 febbraio. Gli incontri hanno inizio alle ore 18.
Un appuntamento al mese per conoscerci, informarci e prenderci cura della nostra salute, un passo alla volta.
In cammino verso due date importanti, il 25 novembre e l’8 marzo, nasce un percorso di incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e alla medicina di genere.
Quattro appuntamenti per approfondire, confrontarsi e dare spazio a temi spesso poco conosciuti, ma fondamentali per il benessere.
IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
SABATO 14 NOVEMBRE 2026
QUELLO CHE NON SI VEDE
Malattie invisibili e contraccezione.
Relatrice: Dott.ssa Valeria Cerri, ginecologa.
SABATO 5 DICEMBRE 2026
CONOSCERE PER PROTEGGERSI
Prevenzione e salute sessuale.
Relatore: Dott. Marzio Sisti, infettivologo.
SABATO 23 GENNAIO 2027
SALUTE SENZA CONFINI
Medicina delle migrazioni e diritto alla prevenzione.
Relatrice: Dott.ssa Alessandra Donisi, Responsabile Medicina delle migrazioni.
SABATO 27 FEBBRAIO 2027
MEDICINA DI GENERE E PREVENZIONE
Uno sguardo multidisciplinare per una salute su misura.
Una tavola rotonda con:
Dott.ssa Caterina Guercilena, anestesista
Dott.ssa Camilla Pugno, anestesista
Dott.ssa Cecilia Burattini, pneumologa
Dott.ssa Valentina Blanco, nefrologa
Dott.ssa Emilia Solinas, cardiologa e psicoterapeuta.