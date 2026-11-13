Rassegna dedicata al tema della medicina di genere, appuntamenti fino al 27 febbraio 2027

13 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Rassegna dedicata al tema della medicina di genere, appuntamenti fino al 27 febbraio 2027

R-esisto collettivo femminista e ControTendenza presentano una rassegna dedicata al tema della medicina di genere, che si svolgerà in Cooperativa Infrangibile da sabato 14 novembre 2026 a sabato 27 febbraio. Gli incontri hanno inizio alle ore 18.

Cap Service NovDic26

Un appuntamento al mese per conoscerci, informarci e prenderci cura della nostra salute, un passo alla volta.
In cammino verso due date importanti, il 25 novembre e l’8 marzo, nasce un percorso di incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e alla medicina di genere.
Quattro appuntamenti per approfondire, confrontarsi e dare spazio a temi spesso poco conosciuti, ma fondamentali per il benessere.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

SABATO 14 NOVEMBRE 2026
QUELLO CHE NON SI VEDE
Malattie invisibili e contraccezione.
Relatrice: Dott.ssa Valeria Cerri, ginecologa.

SABATO 5 DICEMBRE 2026
CONOSCERE PER PROTEGGERSI
Prevenzione e salute sessuale.
Relatore: Dott. Marzio Sisti, infettivologo.

SABATO 23 GENNAIO 2027
SALUTE SENZA CONFINI
Medicina delle migrazioni e diritto alla prevenzione.
Relatrice: Dott.ssa Alessandra Donisi, Responsabile Medicina delle migrazioni.

SABATO 27 FEBBRAIO 2027
MEDICINA DI GENERE E PREVENZIONE
Uno sguardo multidisciplinare per una salute su misura.
Una tavola rotonda con:
Dott.ssa Caterina Guercilena, anestesista
Dott.ssa Camilla Pugno, anestesista
Dott.ssa Cecilia Burattini, pneumologa
Dott.ssa Valentina Blanco, nefrologa
Dott.ssa Emilia Solinas, cardiologa e psicoterapeuta.

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