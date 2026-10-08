Futuro Nazionale, il 12 ottobre incontro con Giorgio Carta, Laura Ravetto e Antonio Maria Rinaldi

“A Piacenza il primo grande appuntamento del Comitato Futuro Nazionale 346 con il Prof. Giorgio Carta, l’On. Laura Ravetto e il Prof. Antonio Maria Rinaldi”. L’annuncio di Futuro Nazionale Comitato 346.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Parliamo di: ECONOMIA, SICUREZZA e SALUTE.

“Parliamo di economia, sicurezza e salute” il nuovo appuntamento pubblico organizzato dal Comitato Futuro Nazionale Piacenza 346, in programma il 12 ottobre alle ore 18:00 presso l’AUDITORIUM SANT. ILARIO di Piazza Cavalli a Piacenza

L’incontro vedrà la partecipazione di relatori di rilievo nazionale: il Avv. Giorgio Carta, che parlerà di sicurezza e forze dell’ordine, l’On. Laura Ravetto che interverrà sul tema della giustizia e il Prof. Antonio Maria Rinaldi, che affronterà i temi dell’economia e della sanità.

Sarà un’occasione di confronto aperto sui temi dell’economia, della sicurezza, della sanità, della tutela del territorio e delle difficoltà che interessano quotidianamente cittadini, famiglie, lavoratori e imprese.

L’iniziativa rappresenta il primo evento politico di rilievo promosso a Piacenza dal Comitato Piacenza 346 e costituisce l’avvio di un calendario di ulteriori appuntamenti già programmati sul territorio.

Tre mesi di presenza capillare sul territorio piacentino

Il risultato dell’evento è legato a un’attività organizzativa e di ascolto sviluppata nell’arco degli ultimi tre mesi sotto la responsabilità del dott. Giuliano Concu, referente del Comitato Futuro Nazionale Piacenza 346.

Attraverso una rete di banchetti e presidi informativi, i volontari hanno operato in numerose aree della città e della provincia, incontrando direttamente i cittadini e raccogliendo segnalazioni, proposte e manifestazioni di insoddisfazione relative ai principali problemi del territorio.

L’attività non si è limitata alla distribuzione di materiale informativo.

Il Comitato ha scelto di costruire un rapporto diretto con la comunità, mettendo a disposizione persone, tempo ed energie per ascoltare le esigenze reali della cittadinanza e riportarle all’interno di un percorso di elaborazione politica.

A sostenere questo lavoro è stato un gruppo di volontari composto da persone di età diverse e con esperienze differenti.

La loro partecipazione ha consentito di garantire continuità ai presidi e di sviluppare una presenza riconoscibile in città, nei comuni e nei principali luoghi di aggregazione della provincia.

Il metodo del Comitato Piacenza 346: ascolto, organizzazione e partecipazione

Un metodo fondato su ascolto, organizzazione e partecipazione

Il percorso promosso dal dott. Giuliano Concu si è distinto per un metodo basato su tre elementi: presenza costante, ascolto diretto e organizzazione.

Il Comitato Piacenza 346 ha scelto di non limitare la propria attività ai momenti elettorali o alle iniziative occasionali, ma di mantenere un rapporto continuativo con i cittadini.

I banchetti sono diventati punti di ascolto e confronto, nei quali raccogliere indicazioni concrete sulle condizioni economiche, sulla sicurezza, sui servizi e sulle esigenze delle comunità locali.

Questa impostazione ha consentito al Comitato di ampliare progressivamente la propria rete di partecipazione e di diventare una realtà conosciuta e riconoscibile nel territorio piacentino.

Il Comitato Piacenza 346 è oggi la realtà più attiva e strutturata tra i dieci comitati operanti a Piacenza e in provincia, grazie alla continuità dell’attività svolta, alla presenza dei volontari e alla capacità di coinvolgere cittadini di generazioni diverse.

Futuro Nazionale, verso un riconoscimento provinciale per Giuliano Concu

Verso un riconoscimento provinciale

Il lavoro svolto ha aperto anche una riflessione sul futuro dell’organizzazione territoriale di Futuro Nazionale nel Piacentino.

I risultati conseguiti dal Comitato 346, la capacità di mobilitazione dei volontari, la presenza nei diversi comuni e il rapporto costruito con la cittadinanza costituiscono, secondo i promotori, elementi concreti per sottoporre alla sede nazionale di Futuro Nazionale una proposta di valorizzazione del percorso realizzato.

In questa prospettiva, viene sostenuta l’opportunità di riconoscere al dott. Giuliano Concu un ruolo di maggiore responsabilità, affidandogli il coordinamento provinciale e il compito di favorire il dialogo e la collaborazione tra i dieci comitati presenti sul territorio.

“Il riconoscimento che chiediamo non nasce da una semplice aspirazione personale, ma dal lavoro svolto quotidianamente sul territorio – dichiara il dott. Giuliano Concu. – In questi mesi abbiamo scelto di incontrare direttamente i cittadini, ascoltare i loro problemi e costruire una squadra capace di operare con continuità. Il nostro obiettivo è mettere questa esperienza a disposizione dell’intera provincia, favorendo un coordinamento efficace e una presenza sempre più organizzata”.

Il Comitato sottolinea che l’eventuale riconoscimento dovrà fondarsi su risultati verificabili, capacità organizzativa, partecipazione volontaria e radicamento territoriale.

Futuro Nazionale Piacenza 346, in programma nuovi appuntamenti

Un calendario di nuovi appuntamenti

“Parliamo di economia e sicurezza” è il primo di una serie di eventi che il Comitato Piacenza 346 ha già iniziato a programmare.

Le prossime iniziative saranno rivolte ai temi più sentiti dalla popolazione e coinvolgeranno cittadini, categorie economiche, professionisti, associazioni e rappresentanti istituzionali.

L’obiettivo è creare occasioni periodiche di confronto, trasformando le segnalazioni raccolte durante i presidi in momenti pubblici di approfondimento e discussione.

L’incontro del 12 ottobre sarà dunque un appuntamento aperto alla cittadinanza e un passaggio significativo nel percorso di crescita del Comitato Futuro Nazionale Piacenza 346.

Incontro del 12 ottobre a Piacenza: orario, luogo e relatori

Informazioni sull’evento

Titolo: Parliamo di economia e sicurezza

Data: 12 ottobre 2026

Orario: 18:00

Luogo: Auditorium Sant. Ilario

Organizzazione: Comitato Futuro Nazionale Piacenza 346

Referente: dott. Giuliano Concu

Relatori: Avv. Giorgio Carta, On. Laura Ravetto, Prof. Antonio Maria Rinaldi

Ingresso: libero