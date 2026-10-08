Giustizia e rivoluzione, venerdì 9 ottobre incontro con l’avvocato Livio Podrecca

Giustizia e rivoluzione: domani a Piacenza incontro con l’avvocato Livio Podrecca.

Domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 20.45, alla Casa delle Associazioni, in via Cornelio Musso 3 a Piacenza, si terrà l’incontro «La via giudiziaria alla rivoluzione. La giustizia “creativa” e le sue conseguenze».

Relatore sarà l’avvocato Livio Podrecca, con Massimo Polledri nel ruolo di mentorship. Modera e Ignazio Cantoni.

L’appuntamento fa parte del corso di formazione per politici controcorrente «Chi sbaglia storia sbaglia politica», dedicato alla lettura della storia e alle radici culturali delle scelte politiche contemporanee.

Al centro della serata, il rapporto tra giustizia, politica e trasformazioni sociali: un tema che riguarda direttamente l’equilibrio tra i poteri e la qualità della democrazia. Quando l’interpretazione delle norme diventa occasione per introdurre scelte che spettano al legislatore, si apre una questione decisiva: chi stabilisce le regole della convivenza e attraverso quale mandato? L’incontro offrirà spunti per riflettere sui confini della funzione giudiziaria con particolare riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale che di fatto stanno rivoluzionando la legislazione con un indirizzo ideologico di parte.