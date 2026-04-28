“Negozio Italiano”, arriva a Piacenza l’iniziativa di Futuro Nazionale

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 346, guidato dal referente Giuliano Concu, annuncia l’avvio sul territorio piacentino dell’iniziativa “Negozio Italiano”, già promossa in altre realtà locali nell’ambito delle attività coordinate a livello nazionale.

La nota di Futuro Nazionale

La campagna si propone di valorizzare il commercio locale e le attività gestite da italiani attraverso l’applicazione di adesivi con la dicitura “Negozio Italiano” sulle vetrine degli esercizi aderenti. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere le realtà economiche radicate nel territorio e contribuire alla salvaguardia delle tradizioni produttive e commerciali.

Botteghe artigiane, laboratori e negozi storici rappresentano, secondo il Comitato, non solo attività economiche ma veri e propri presidi culturali e sociali, nei quali si tramandano competenze, qualità e identità del territorio. In questo contesto, l’iniziativa intende promuovere una maggiore attenzione verso il tessuto commerciale locale.

Il Comitato riferisce inoltre di essere attivamente impegnato nel coinvolgimento diretto degli esercenti, attraverso una presenza capillare sul territorio che interessa la città di Piacenza e l’intera provincia, comprese le aree collinari e montane.

L’iniziativa viene presentata come un’azione di sensibilizzazione rivolta sia ai commercianti sia ai cittadini, con l’invito a sostenere il commercio locale.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Comitato ai seguenti riferimenti:

Comitato Costituente Futuro Nazionale Piacenza 346

Referente: Giuliano Concu

Futuronazionalepiacenza@gmail.com

335/6142689

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