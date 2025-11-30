Giornata Internazionale del Volontariato 2025, a Piacenza appuntamenti il 4 e 7 dicembre. Due eventi speciali per riflettere sull’importanza del “NOI” e sulla ricerca della felicità.

La Giornata Internazionale del Volontariato è celebrata ogni anno, dal 1985, il 5 dicembre per riconoscere il prezioso contributo e l’impegno delle volontarie e dei volontari di tutto il mondo.



Giovedì 4 dicembre

All e ore 18 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via S. Eufemia va in scena “12 #IOSIAMO“, lo spettacolo di Tiziana Di Masi. Un racconto potente che celebra le storie dei volontari che hanno superato l’individualismo per ragionare come un NOI collettivo.



Domenica 7 dicembre

Alle ore 20.30 alla Sala Arazzi della Galleria Alberoni Conferenza sulla Felicità di Roberto Mercadini. Un’esplorazione brillante e non convenzionale del concetto di felicità, una narrazione commossa e comica. E, allo stesso tempo, un’impetuosa orazione sul senso del vivere.

Clicca qui per le iscrizioni.

