Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio. Spazio alle eccellenze gastronomiche come i Ravioli al sugo di stracotto, costine con ceci e tanto altro. Non mancherà inoltre lo spazio musicale con Out 4 e DJ set con Lionel e Catti nella tensostruttura riscaldata!
Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio
