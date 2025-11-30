Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio. Spazio alle eccellenze gastronomiche come i Ravioli al sugo di stracotto, costine con ceci e tanto altro. Non mancherà inoltre lo spazio musicale con Out 4 e DJ set con Lionel e Catti nella tensostruttura riscaldata!



