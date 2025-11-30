Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio

30 Novembre 2025 Redazione MC Eventi a Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio. Spazio alle eccellenze gastronomiche come i Ravioli al sugo di stracotto, costine con ceci e tanto altro. Non mancherà inoltre lo spazio musicale con Out 4 e DJ set con Lionel e Catti nella tensostruttura riscaldata!

Santa Winter Fest il 6 dicembre a Santa Maria di Bobbio

blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank