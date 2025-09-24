Giornata Mondiale del Cuore 2025, a Piacenza il 27 settembre le iniziative con Progetto Vita. Il 29 settembre cena benefica

Giornata Mondiale del Cuore 2025, a Piacenza il 27 settembre le iniziative con Progetto Vita a Palazzo Farnese.

La Giornata Mondiale del Cuore, appuntamento mondiale dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione della salute del cuore, ricorre il 29 settembre. Ogni edizione affronta una tematica diversa, ma il cuore – simbolo di vita – resta sempre al centro. Ogni anno, le malattie cardio-cerebrovascolari causano oltre 18,6 milioni di morti nel mondo, e in Italia ben 127.000 donne e 98.000 uomini, per un totale di oltre 220.000 persone, muoiono a causa di infarto del miocardio, scompenso e ictus cerebrale. Il dato fa riflettere: le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano il 34,8% di tutti i decessi, colpiscono più dei tumori, e purtroppo, il numero di persone che ogni anno si ammalano di queste patologie è in costante aumento.

Anche quest’anno l’Associazione Progetto Vita sarà protagonista delle celebrazioni a Piacenza, allestendo sabato 27 settembre il tradizionale “Villaggio del Cuore” presso il cortile di Palazzo Farnese, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza del Comune di Piacenza e della ASL. Sempre sabato 27 settembre – Ore 11.00 – nella Sala 7 di Palazzo Farnese si svolgerà il XVII Memorial “Maurizio Saltarelli”, un momento solenne e sentito durante il quale saranno premiati i volontari e gli equipaggi che nel corso dell’anno hanno effettuato interventi salvavita grazie a un tempestivo utilizzo del defibrillatore.

Sarà l’occasione per mostrare alla cittadinanza il valore della sinergia tra forze dell’ordine, volontariato e comunità, sottolineando il ruolo essenziale che hanno avuto nel raggiungimento degli obiettivi di Progetto Vita

Nel Villaggio un punto informativo sull’uso del defibrillatore come parte della campagna “InFormare DAE” in collaborazione con ANPAS e un punto sanitario dove provare la pressione e il ritmo del cuore a cura della Cardiologia della Ausl di Piacenza.

La cittadinanza, la stampa e le istituzioni sono invitate a partecipare a questo momento di riconoscimento, riflessione e condivisione.

“Una cena che sta a cuore”: il 29 settembre

Piacenza si prepara ad accogliere un grande evento di solidarietà, lunedì 29 settembre 2025, al Palabanca. “Una cena che sta a cuore” è un appuntamento speciale che unisce gusto, comunità e impegno sociale. L’organizzazione è curata dall’Associazione Solo Cose Belle, da anni attiva nella promozione di progetti culturali e solidali volti a migliorare la qualità della vita delle persone.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi a favore del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Piacenza, nell’ambito del Progetto Vita, primo programma europeo di defibrillazione precoce, nato proprio a Piacenza nel 1998 e diventato modello internazionale.

Ma dietro i riflettori, a rendere possibile la serata, c’è un vero e proprio esercito di circa cento studenti dell’Istituto Alberghiero “G. Marcora” di Piacenza. Vari ragazzi delle classi 2A, 2B, 2D, 3C sala, 3D sala, 4A cucina, 4B pasticceria, 4C sala, 4D sala, 5A cucina, 5B cucina, 5C pasticceria, 5D sala lavoreranno fianco a fianco per giorni interi: prima nella fase di preparazione – tra cucina e laboratori – poi, insieme a vari studenti di Accoglienza Turistica che si occuperanno del ricevimento ospiti, nella serata del grande evento, dal pomeriggio fino a notte inoltrata.

Un impegno imponente, che va oltre la semplice esercitazione scolastica: è una vera palestra di vita e di lavoro. Gli studenti sono chiamati a collaborare tra loro e con i docenti, a ottimizzare i tempi, a rispettare regole e consegne, a sostenersi nei momenti di fatica. Tutto ciò permette loro di sperimentare concretamente cosa significhi lavorare in squadra, con professionalità e passione, per un obiettivo comune.

Il menù, interamente dedicato alle eccellenze enogastronomiche piacentine, sarà preparato grazie al contributo dei partner e degli sponsor locali che hanno donato ingredienti e attrezzature. Ogni piatto valorizzerà i sapori della tradizione reinterpretandoli con creatività e innovazione, accompagnati dai vini del territorio.

La serata si configura così come un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, associazioni, imprese e comunità: la generosità degli sponsor, l’entusiasmo degli studenti e la guida dei docenti dimostrano come, insieme, si possano ottenere risultati capaci di lasciare un segno tangibile.

