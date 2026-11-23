“Gli strumenti di sostegno agli agricoltori che devono affrontare l’aumento dei costi dei fertilizzanti rappresentano una risposta importante alle difficoltà del settore. È però necessario conoscere con precisione come la Regione Emilia-Romagna abbia scelto di reperire le risorse per attuare la nuova misura e quali conseguenze questa decisione possa determinare sugli altri interventi del programma di sviluppo rurale”.

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale sull’attuazione dell’intervento SRJ01, previsto nel quadro della Politica agricola comune per sostenere le imprese agricole colpite dall’incremento dei prezzi dei concimi.

Oltre 3,1 milioni di euro per il sostegno agli agricoltori: da dove arrivano le risorse

La misura dispone di una dotazione regionale di circa 3,129 milioni di euro, ottenuta attraverso la rimodulazione delle risorse del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023–2027.

In particolare, la Regione ha previsto di riallocare circa 2,9 milioni di euro dall’intervento SRD03, dedicato alla diversificazione delle attività agricole, e circa 226 mila euro dall’intervento SRD06, relativo alla prevenzione e al ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Tagliaferri: “Verificare se lo spostamento dei fondi penalizzi altri investimenti”

“Il sostegno al caro concimi è condivisibile e risponde a un’esigenza concreta delle nostre imprese. La questione che poniamo alla Giunta riguarda invece le scelte compiute nella programmazione regionale. Vogliamo sapere se le somme riallocate derivino effettivamente da economie disponibili e se lo spostamento delle risorse possa incidere su domande ammissibili non finanziate o su future opportunità di investimento“.

Agricoltura piacentina, richiesti dati su domande, superfici e colture interessate

L’interrogazione pone particolare attenzione alla provincia di Piacenza, dove operano aziende cerealicole, zootecniche, vitivinicole e numerose altre realtà agricole, comprese quelle delle aree collinari e montane.

“Chiediamo di conoscere quante aziende piacentine abbiano presentato domanda per il sostegno, quali superfici e colture siano interessate e quale quota delle risorse possa concretamente raggiungere il nostro territorio. È importante verificare anche che i criteri applicativi garantiscano un accesso equilibrato alle aziende di minori dimensioni“.

Diversificazione agricola e prevenzione dei danni: i possibili effetti della rimodulazione

Tagliaferri richiama inoltre l’importanza degli interventi regionali destinati alla diversificazione delle attività agricole e alla prevenzione dei danni alle produzioni.

“Per molte imprese, soprattutto nelle aree montane, diversificare le attività e investire nella prevenzione significa rafforzare la capacità di affrontare le difficoltà economiche e climatiche. Occorre quindi chiarire se la rimodulazione possa compromettere iniziative già programmate o ridurre le possibilità di accesso a futuri finanziamenti”.

Tempi di istruttoria e contributi: le richieste alla Giunta regionale

Il consigliere regionale chiede infine alla Giunta di fornire un quadro aggiornato sull’attuazione della misura, sulle domande presentate e sulle tempistiche previste per la conclusione delle istruttorie e l’erogazione dei contributi.

“Sostenere gli agricoltori è una priorità. Ma ogni euro deve essere utilizzato con criteri trasparenti, evitando che una misura necessaria finisca per indebolirne altre altrettanto importanti. La Regione chiarisca quali saranno i benefici concreti per Piacenza e quali garanzie intenda assicurare alle nostre imprese agricole”, conclude Tagliaferri.