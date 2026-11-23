“L’UGL Autonomie e la UTL UGL di Piacenza prendono atto della singolare solerzia con cui il Sindaco Andrea Gatti e l’Amministrazione comunale di Rivergaro hanno deliberato di impegnare risorse pubbliche – circa 1.300 euro – per procedere legalmente nei confronti della nostra organizzazione sindacale con l’accusa di diffamazione e ingiurie all’ente per quanto da noi diffuso in un comunicato stampa in relazione al suicidio di Celso Capucciati, dipendente per oltre 40 anni del Comune e licenziato dallo stesso Ente”. Inizia così la nota del sindacato UGL che era intervenuto sulla morte di Capucciati.

Le contestazioni del sindacato sul dialogo precedente al licenziamento

Colpisce profondamente constatare come la stessa rapidità ed energia non siano state spese dall’Amministrazione per rispondere ai ripetuti appelli al dialogo inoltrati dal sindacato precedentemente al licenziamento, né per attivare le dovute tutele sanitarie e sociali di fronte a una condizione di fragilità clinicamente documentata e formalmente segnalata all’Ente.

Facciamo notare che da parte del comune di Rivergaro non c’è stato nemmeno alcun accenno nell’esprimere cordoglio per l’accaduto, alcun moto di solidarietà, alcun ricordo di un dipendente che per decenni ha prestato servizio per l’Ente.

UGL: “Non temiamo alcun accertamento giudiziario”

Il Sindaco dichiara di non voler entrare nel merito della vicenda nelle sedi istituzionali, preferendo spostare il confronto nelle aule di tribunale. L’UGL non teme alcun accertamento giudiziario, poiché la propria azione si è sempre fondata sull’esercizio legittimo del diritto di critica sindacale e sulla puntuale ricostruzione di atti amministrativi, delibere, segnalazioni agli organi di vigilanza e istanze formalmente protocollate, tra cui gli appelli inviati al Prefetto di Piacenza e al Ministro della Pubblica Amministrazione prima che si consumasse l’irreparabile.

La richiesta di pubblicare integralmente la precedente nota sindacale

Proprio perché non abbiamo nulla da nascondere e riteniamo che la cittadinanza e l’opinione pubblica abbiano il diritto di valutare i fatti nella loro interezza e senza filtri, rimettiamo nuovamente e integralmente a tutti gli organi di stampa il testo della nostra precedente nota, affinché anche chi non l’avesse ancora pubblicata o letta per intero possa conoscerne esattamente i contenuti.

La posizione conclusiva dell’UGL sulla tutela dei lavoratori

L’UGL continuerà a battersi in ogni sede competente per tutelare la dignità dei lavoratori e fare piena luce sull’intera vicenda.