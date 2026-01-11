Giraffe Verdi, 15 e 17 gennaio, due open day alla nuova scuola dell’infanzia a Ivaccari. Aperte le iscrizioni

Porte aperte alla nuova scuola dell’infanzia “Giraffe Verdi”, con due Open Day in programma giovedì 15 gennaio, dalle 17 alle 19, e sabato 17 gennaio, dalle 9.30 alle 12. Un’occasione per visitare gli spazi, conoscere il progetto educativo e il team di insegnanti, ma anche per avviare le iscrizioni dei bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 5 anni.

Durante le giornate di apertura sarà possibile ricevere tutte le informazioni sul percorso formativo e sulle modalità di accesso alla scuola, che garantisce inoltre l’accesso prioritario alla Scuola Primaria della Casa del Fanciullo, assicurando continuità educativa nel tempo.

Giraffe Verdi, la scuola immersa nel verde

Elemento distintivo della nuova struttura è la location immersa nel verde senza problemi di parcheggio: un ampio parco recintato e una piccola fattoria didattica offrono ai bambini quotidiane occasioni di scoperta e apprendimento a contatto con la natura e gli animali. Un contesto che contribuisce in modo significativo al benessere e allo sviluppo globale dei più piccoli.

La nuova scuola dell’infanzia “Giraffe Verdi” nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il progetto si inserisce nel solco della tradizione educativa della Casa del Fanciullo, eredità di Padre Gubertini, completando l’offerta scolastica già presente e dando vita a un rinnovato polo d’istruzione d’eccellenza nel territorio piacentino.

Il bambino al centro dell’approccio pedagogico

Al centro dell’approccio pedagogico vi è il bambino, considerato soggetto attivo e competente, protagonista del proprio percorso di crescita. L’esperienza educativa valorizza l’ascolto di sé, degli altri e dell’ambiente, promuovendo l’apprendimento attivo e collaborativo, lo sviluppo del pensiero critico, l’autonomia, l’inclusività e l’integrazione consapevole delle tecnologie, in un clima di serenità, sicurezza e fiducia.

Alla qualità del progetto concorrono i volontari che da tempo collaborano con la Casa del Fanciullo, l’équipe educativa già attiva nella struttura e i consulenti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università Cattolica di Piacenza, impegnati nell’affiancamento pedagogico al personale.

“Giraffe Verdi” si propone inoltre come un concreto supporto alle famiglie nella conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli. La struttura è infatti attiva anche nei mesi estivi come centro estivo per bambini a partire dai tre anni, garantendo una continuità didattico-ludica durante il periodo di sospensione scolastica.

Con l’avvio del nuovo istituto, Eureka e Casa del Fanciullo rafforzano una collaborazione che unisce competenze pedagogiche consolidate ed esperienza educativa, offrendo alla comunità piacentina un servizio di alta qualità. Gli Open Day rappresentano dunque un’opportunità per conoscere da vicino spazi, valori e potenzialità della nuova scuola dell’infanzia Giraffe Verdi.

Per informazioni e iscrizioni: tel.0523 50 61 28 coordinatrice Maria Giovanna

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy