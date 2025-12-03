Gruppi di vicinato più efficienti e organizzati, anche a Bobbio coordinatori formati dalle forze dell’ordine

Dopo la seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica “itinerante” dello scorso 6 novembre, dedicata all’andamento dell’ordine e la sicurezza pubblica in Val Trebbia, il Prefetto Patrizia Palmisani e il Sindaco del Comune di Bobbio, Roberto Pasquali, hanno formalizzato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Controllo di Vicinato”.

Il protocollo

L’intesa mira a fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale, istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia, mediante la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva in relazione alla specificità dei contesti comunali, al fine di ottenere il miglioramento dei livelli di sicurezza anche percepita attraverso la definizione di linee comuni di azione riguardanti la prevenzione dei reati.

Un modello di sicurezza integrata

Il protocollo delinea, infatti, un modello di sicurezza integrata e partecipata che valorizza la collaborazione tra i cittadini, le Amministrazioni locali e le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di prevenire reati attraverso lo scambio di informazioni tempestive e il monitoraggio del territorio.

Gruppi di vicinato

Nello specifico, il protocollo d’intesa, sottoscritto tra la Prefettura e il Comune di Bobbio disciplina l’attività dei “gruppi di vicinato”, nel caso di specie già attivi, attraverso l’individuazione di qualificati coordinatori formati da referenti delle Forze dell’Ordine alla gestione delle segnalazioni provenienti dagli appartenenti al gruppo.

I predetti coordinatori cureranno la comunicazione delle situazioni sospette relative a eventuali episodi di illegalità al referente di progetto della Polizia Locale, favorendo pertanto la partecipazione attiva dei cittadini, i quali, in un’ottica di sicurezza integrata e partecipata, affiancheranno le Forze di Polizia, senza sostituirsi alle medesime e senza intervenire in alcun modo.

Con la sottoscrizione del Comune di Bobbio sono 4 gli Enti locali che hanno già aderito a tale forma di collaborazione, segnatamente i comuni di Piacenza, Cadeo, Lugagnano Val d’Arda e Bobbio.

