Uccio De Santis torna a Piacenza con il nuovo show “Scusi… per Hollywood?” Risate assicurate al Teatro Politeama

Piacenza si prepara ad accogliere una serata all’insegna del divertimento grazie al ritorno di Uccio De Santis, re della comicità barese e volto storico dell’amatissimo format televisivo Mudù. L’artista sarà protagonista sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Politeama con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Scusi… per Hollywood?”, un viaggio esilarante tra sogni, malintesi e la quotidianità raccontata con la verve inconfondibile che lo ha reso celebre in tutta Italia.

Sul palco approderanno aneddoti di vita vissuta, scenette ispirate alla creatività irresistibile del collettivo Mudù e alcuni dei tormentoni che il pubblico più affezionato riconoscerà subito: dalle storiche situazioni di “marito e moglie” finite in comicissimi equivoci, alle sue imitazioni dei personaggi tipici pugliesi che, con quel classico “Ué, ma che stai dicenn’?”, mandano il pubblico in visibilio.

Non mancheranno le storie del “paesano alle prese con il mondo moderno”, uno dei cavalli di battaglia di De Santis, che spesso sfocia in gag dove l’ingenuità e la furbizia si mescolano in modo irresistibile. Il tutto con quel ritmo rapido, spontaneo, in cui basta uno sguardo, un gesto o una delle sue celebri esclamazioni — come il categorico “Statv’ buon’!”, diventato negli anni un vero marchio di casa — per scatenare la risata generale.

“Scusi… per Hollywood?” promette un alternarsi di monologhi, sketch, improvvisazione e interazione diretta con il pubblico. Un mix collaudato che ha reso De Santis uno dei comici più amati.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne e al botteghino del Teatro Politeama – via San Siro 7 -Piacenza – tel. 0523 328672

Un appuntamento da segnare in agenda per tutti coloro che vogliono trascorrere una serata all’insegna dell’umorismo genuino, di quella comicità che nasce dal quotidiano e che Uccio De Santis sa trasformare in puro spettacolo.

