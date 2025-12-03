Aggredisce i poliziotti per sottrarsi al controllo, in tasca cocaina e spray al peperoncino: 19enne denunciato

Nella serata di martedì 23 novembre, le Volanti della Questura di Piacenza, intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata in servizio ‘Strade Sicure’ in Piazzale Marconi, hanno fermato e denunciato un cittadino egiziano di 19 anni. Deve rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio espletata dalla pattuglia dell’esercito nei luoghi sensibili del centro urbano, i militari hanno richiesto l’intervento della Volante per sottoporre a controllo e identificazione un soggetto di origini straniere che appariva particolarmente agitato, ed alla loro vista tentava di allontanarsi repentinamente.

Gli operatori di Polizia giunti tempestivamente sul posto, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare e contenere il soggetto, che più volte ha opposto con forza resistenza cercando di divincolarsi per darsi alla fuga, procurando anche lievi lesioni ai poliziotti giudicate guaribili in pochi giorni.

Subito dopo il fermo, gli operanti hanno proceduto ad una perquisizione personale rinvenendo nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane termosaldato contenente sostanza granulosa che, da successiva analisi risultava essere cocaina del peso complessivo di 0,78 grammi. Inoltre lo stesso risultava in possesso di uno spray al peperoncino e banconote di vario taglio per un totale di 60 euro.

Il soggetto veniva accompagnato in Questura per le formalità di rito, risultando in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale, ed a suo carico diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti, nonché un divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Veniva quindi sequestrata la sostanza stupefacente rinvenuta e il cittadino straniero denunciato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato alla locale Prefettura per l’art. 75 D.P.R. 309/1990, nonché messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’applicazione di eventuali provvedimenti di competenza.

