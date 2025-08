I fratelli Manetti e Neri Marcorè ospiti al Bobbio Film Festival 2025 il 5 e 6 agosto

Dopo le emozioni della prima parte della rassegna, il Bobbio Film Festival 2025 prosegue martedì 5 agosto nel Chiostro di San Colombano con la proiezione di “U.S. Palmese” e mercoledì 6 con “L’oro del Reno“.

U.S. Palmese“, proiezione il 5 agosto

A Palmi, una piccola cittadina della Calabria, Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.

I registi Marco e Antonio Manetti saranno ospiti della serata.

L’oro del Reno, proiezione mercoledì 6 agosto 2025

L’oro del Reno è la storia delle storie che si svolgono intorno un fiume, il Reno italiano. Il compito di viaggiare e testimoniare i racconti ambientati tra presente e passato lungo le sue sponde spetta a un regista che, incaricato da uno strambo circolo locale di realizzare un documentario, si mette in viaggio dalla sorgente alla foce del fiume, raccogliendo appunti e impressioni. A poco a poco, il piccolo viaggio intorno al fiume della sua a, infanzia, diverrà un cammino onirico ben più vasto nei racconti degli uomini, dove perdersi potrebbe significare ritrovarsi.

Il regista Lorenzo Pullega e Neri Marcorè (voce narrante) saranno gli ospiti della serata

