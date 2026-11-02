I Sapori del Borgo l’8 novembre 2026 a Ponte dell’Olio

2 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
I Sapori del Borgo l'8 novembre 2026 a Ponte dell'Olio

Ponte dell’Olio, domenica 8 novembre torna “I Sapori del Borgo”, la rassegna enogastronomica dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio.

Cap Service NovDic26

Una giornata di festa tra stand, food truck, degustazioni, mercato e negozi aperti. Tra gli appuntamenti più attesi, il taglio del salame cotto gigante e il pranzo in borgata.

Non mancheranno musica e intrattenimento con bande, cori e il villaggio dedicato ai più piccoli. Un’occasione per scoprire i sapori locali piacentini e vivere bellissimo il borgo passeggiando tra gusto, tradizione e convivialità.

Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook “I Sapori del Borgo Ponte dell’Olio”.

Programma

I Sapori del Borgo l'8 novembre 2026 a Ponte dell'Olio

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