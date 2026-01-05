Remigrazione, a Piacenza la manifestazione nazionale del 24 gennaio: “Scelta non casuale, in questa città situazione emblematica”

Il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia una manifestazione di carattere nazionale proprio a Piacenza sabato 24 gennaio, alle ore 16.

Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha avanzato una proposta di legge che prevede: “Maggior controllo dei flussi migratori, confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che lucrano sullo sfruttamento dell’immigrazione, espulsione immediata e totale degli irregolari, nascita dell’Istituto della Remigrazione e introduzione del Patto di Remigrazione Volontaria, stop alle ONG, abolizione dell’attuale decreto flussi, ritorno degli italo-discendenti“.

“Si chiede poi l’istituzione di un Fondo per la Natalità Italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido con priorità alle famiglie italiane“.

LA NOTA DEL COMITATO REMIGRAZIONE E RICONQUISTA

Il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia, dopo il grande successo della manifestazione nazionale del 15 dicembre a Brescia, una nuova mobilitazione di carattere nazionale per la Remigrazione, che si terrà a Piacenza sabato 24 gennaio, alle ore 16.

“Dopo la presentazione ufficiale di novembre e la prima uscita nazionale di piazza di metà dicembre, entrambe svoltesi a Brescia – si legge in una nota del Comitato – Remigrazione e Riconquista ha deciso di portare una nuova manifestazione nazionale nella città Primogenita d’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale.”

“Nelle ultime settimane, il Comitato è stato presente da Bolzano a Foggia con iniziative, sit-in e azioni di sensibilizzazione – continua la nota – per promuovere una proposta politica che chiede misure radicali e strutturali sul tema dell’immigrazione. In vista del lancio della raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione, che prenderà il via a febbraio, la scelta di Piacenza non è casuale.”

“Piacenza rappresenta infatti – prosegue la nota del Comitato – uno dei casi più emblematici delle conseguenze dell’immigrazione massiva in una città di provincia. La città è indicata da diverse classifiche tra quelle con la più alta percentuale di stranieri residenti sul totale della popolazione, prossima al 20%”.

“Il tessuto urbano e sociale del piacentino ha risentito in questi anni di profondi cambiamenti economici e demografici: dalla crescente presenza della logistica, che contribuisce all’abbassamento del costo e della qualità del lavoro, all’aumento di attività commerciali gestite da stranieri, fino alle difficoltà nelle scuole, dove in alcune classi la percentuale di alunni stranieri supera i limiti di legge, con ricadute anche sul piano della sicurezza e della convivenza”.

“È proprio nei territori maggiormente colpiti da queste dinamiche – conclude il Comitato – che intendiamo essere sempre più presenti. Con la manifestazione di Piacenza vogliamo dare risonanza nazionale alla proposta di legge che stiamo depositando e alla successiva raccolta firme, mettendo il governo di fronte a una scelta chiara sul futuro dell’Italia: a favore o contro la Remigrazione. È l’ora di reagire, è l’ora della Remigrazione: porta un tricolore e scendi in piazza con noi. Il 24 gennaio, tutti gli italiani che non si arrendono si ritroveranno a Piacenza.”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy