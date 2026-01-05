Remigrazione, a Piacenza la manifestazione nazionale del 24 gennaio: “Scelta non casuale, in questa città situazione emblematica”

Il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia una manifestazione di carattere nazionale proprio a Piacenza sabato 24 gennaio, alle ore 16.
Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha avanzato una proposta di legge che prevede: “Maggior controllo dei flussi migratori, confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che lucrano sullo sfruttamento dell’immigrazione, espulsione immediata e totale degli irregolari, nascita dell’Istituto della Remigrazione e introduzione del Patto di Remigrazione Volontaria, stop alle ONG, abolizione dell’attuale decreto flussi, ritorno degli italo-discendenti“.
“Si chiede poi l’istituzione di un Fondo per la Natalità Italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido con priorità alle famiglie italiane“.
LA NOTA DEL COMITATO REMIGRAZIONE E RICONQUISTA
Il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia, dopo il grande successo della manifestazione nazionale del 15 dicembre a Brescia, una nuova mobilitazione di carattere nazionale per la Remigrazione, che si terrà a Piacenza sabato 24 gennaio, alle ore 16.
“Dopo la presentazione ufficiale di novembre e la prima uscita nazionale di piazza di metà dicembre, entrambe svoltesi a Brescia – si legge in una nota del Comitato – Remigrazione e Riconquista ha deciso di portare una nuova manifestazione nazionale nella città Primogenita d’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale.”
“Nelle ultime settimane, il Comitato è stato presente da Bolzano a Foggia con iniziative, sit-in e azioni di sensibilizzazione – continua la nota – per promuovere una proposta politica che chiede misure radicali e strutturali sul tema dell’immigrazione. In vista del lancio della raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sulla Remigrazione, che prenderà il via a febbraio, la scelta di Piacenza non è casuale.”
“Piacenza rappresenta infatti – prosegue la nota del Comitato – uno dei casi più emblematici delle conseguenze dell’immigrazione massiva in una città di provincia. La città è indicata da diverse classifiche tra quelle con la più alta percentuale di stranieri residenti sul totale della popolazione, prossima al 20%”.
“Il tessuto urbano e sociale del piacentino ha risentito in questi anni di profondi cambiamenti economici e demografici: dalla crescente presenza della logistica, che contribuisce all’abbassamento del costo e della qualità del lavoro, all’aumento di attività commerciali gestite da stranieri, fino alle difficoltà nelle scuole, dove in alcune classi la percentuale di alunni stranieri supera i limiti di legge, con ricadute anche sul piano della sicurezza e della convivenza”.
“È proprio nei territori maggiormente colpiti da queste dinamiche – conclude il Comitato – che intendiamo essere sempre più presenti. Con la manifestazione di Piacenza vogliamo dare risonanza nazionale alla proposta di legge che stiamo depositando e alla successiva raccolta firme, mettendo il governo di fronte a una scelta chiara sul futuro dell’Italia: a favore o contro la Remigrazione. È l’ora di reagire, è l’ora della Remigrazione: porta un tricolore e scendi in piazza con noi. Il 24 gennaio, tutti gli italiani che non si arrendono si ritroveranno a Piacenza.”