Il 21 novembre al Teatro President “SanSEMO”

Un festival musicale fuori stagione, quattro band, ospiti a sorpresa e un gruppo di amici che, negli anni, ha trasformato la passione per la musica in un progetto teatrale condiviso. Venerdì 21 novembre, alle 21.00, la Compagnia del Fienile torna sul palco del Teatro President di Piacenza con SanSEMO – Cronache di un Festival fuori stagione, un nuovo spettacolo che rielabora in modo originale il format del Festival di Sanremo.



Per la compagnia si tratta del terzo anno consecutivo di attività teatrale al Teatro President, dopo le esperienze di Amore a 33 giri, rappresentato anche al teatro di Roveleto, e Note sul registro. Un percorso che testimonia la volontà di dare continuità a un progetto nato dall’incontro tra musicisti provenienti da esperienze e formazioni differenti.

La storia della Compagnia del Fienile comincia circa tre anni fa, letteralmente in un fienile dell’agriturismo Casa della Memoria, a San Protaso, nel territorio di Fiorenzuola d’Arda. È qui che un gruppo di amici, accomunati dalla passione per la musica, ha iniziato a ritrovarsi e a suonare insieme, dando vita a un collettivo nel quale le diverse identità artistiche non si annullano, ma si intrecciano e si arricchiscono reciprocamente.



Il nome della compagnia conserva proprio il legame con quel luogo d’origine, diventato il punto di partenza di un progetto che oggi unisce musica dal vivo, teatro e organizzazione di eventi.

Il titolo SanSEMO richiama immediatamente il celebre festival della canzone italiana, ma l’intento non è quello di imitarlo. La Compagnia del Fienile ha scelto piuttosto di costruire un proprio festival, valorizzando le band che ne fanno parte e mettendole alla prova attraverso collaborazioni inattese.

Lo spettacolo racconterà l’ultima giornata di una competizione musicale immaginaria, articolata in due momenti: una prima parte dedicata ai brani delle band e una seconda riservata agli ospiti. La particolarità sta proprio in questi ultimi: ogni formazione ha selezionato ospiti segreti, con l’obiettivo di sperimentare incontri musicali che vadano oltre il genere abitualmente proposto. I nomi saranno svelati soltanto durante la serata, lasciando spazio alla curiosità del pubblico e a possibili sorprese.



A condurre il festival saranno Davide Cornelli e Damiano Sprega, chiamati a guidare il pubblico attraverso le diverse fasi della serata.



Quattro le formazioni protagoniste. I Rising Bugs riuniscono Clarissa Scrollavezza, Alessandro Grasso, Federico Marani, Nicholas Calza e Maria Rebecca Orlandi. I Ballanudi, gruppo legato anche ai conduttori, vedono insieme Davide Cornelli, Damiano Sprega, Marco Novara e Federico Marani. I Raices Sonoras, duo country composto da Silvia Faravelli e Lorenzo Chiapparoli, porteranno sul palco la propria identità musicale, mentre gli Elvi Is Back, con Davide Calamari, Paolo Giachetta, Damiano Sprega, Diego Cardini e Lorenzo Chiapparoli, completeranno il programma.



Uno degli aspetti distintivi della Compagnia del Fienile è la capacità di costruire uno spettacolo attraverso il contributo di tutti i suoi componenti. I musicisti, infatti, non si limitano a esibirsi sul palco, ma partecipano attivamente anche alla progettazione e alla gestione dell’evento.

Dalla comunicazione sui social network alla fotografia, dalla biglietteria agli aspetti amministrativi, passando per scenografie, costumi, luci, fonica e rapporti con gli sponsor, ogni ambito trova spazio all’interno di un’organizzazione condivisa. Le competenze individuali diventano così parte di un lavoro collettivo che accompagna tutte le fasi della produzione, dalla preparazione artistica alla realizzazione dello spettacolo.

È questa dimensione corale a caratterizzare la compagnia: un gruppo nato dall’amicizia e dall’incontro tra band diverse, capace di trasformare la collaborazione in un’esperienza che va oltre il singolo concerto.

L’appuntamento del 21 novembre promette dunque una serata all’insegna della musica dal vivo, dell’ironia e del divertimento, con ospiti ancora da scoprire e contaminazioni tra generi differenti. Un’occasione per conoscere da vicino una realtà del territorio che continua a investire nella creatività e nella condivisione.

Informazioni e prenotazioni



SanSEMO – Cronache di un Festival fuori stagione andrà in scena venerdì 21 novembre alle ore 21 al Teatro President, in via Manfredi 30, a Piacenza.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Damiano al 366 871 3007 oppure al 351 872 8156. I biglietti sono inoltre disponibili presso l’agriturismo Casa della Memoria, in via Frascale a San Protaso, e al City Bar, in via Manfredi 33 a Piacenza. È possibile seguire le pagine social della Compagnia del Fienile per ulteriori informazioni e per accedere ai moduli online di prenotazione.