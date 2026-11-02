Il 3 novembre al PalabancaEventi Maria Giovanna Forlani presenta il libro dedicato all’amore per il suo cane Grace

«Tante cose si possono imparare da un cane buono, capriccioso e dolcissimo che ogni giorno vive e gioisce accanto a chi lo ama e con un gesto regala la felicità». Parola di Maria Giovanna Forlani che al suo animale da compagnia – un golden retriever di 9 anni nato a Roma – ha dedicato un libro (“Un amore per Grace”, edizioni Lir) che verrà presentato martedì 3 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) per iniziativa della Banca di Piacenza, con l’intervento dell’autrice in dialogo con il giornalista Emanuele Galba.

La prof. Forlani intreccia nelle pagine del volume intimi ricordi di vita, reportage di viaggio, piccole esperienze quotidiane: un’autobiografia condivisa lungo nove anni vissuti insieme con quella che l’autrice definisce «il cane più bello del mondo, stellina luminosa e stupenda, il musetto più dolce e rispettoso, gli occhi più espressivi e imploranti».

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).