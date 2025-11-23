Il 30 novembre a Piacenza “4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso.

Il 30 novembre a Piacenza "4 Piazze Running"
Domenica 30 novembre è prevista la terza edizione ” 4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso. 

L’Avis Comunale di Piacenza è co-organizzatore dell’evento dalla prima edizione con Atletica Piacenza e Italpose. La gara si svolge su un circuito di 5km per varie categorie. Il ritrovo è in programma in piazza Cavalli dalle 8,00.

Avis Comunale Piacenza sarà presente il 29 e 30 novembre anche con la casetta del Villaggio di Natale per promuovere la donazione di sangue e plasma.

Orario partenza gare e iscrizioni

blank

Per informazioni sull’appuntamento e sulle iscrizioni clicca qui.

