Il 30 novembre a Piacenza “4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso.

Domenica 30 novembre è prevista la terza edizione ” 4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso.

L’Avis Comunale di Piacenza è co-organizzatore dell’evento dalla prima edizione con Atletica Piacenza e Italpose. La gara si svolge su un circuito di 5km per varie categorie. Il ritrovo è in programma in piazza Cavalli dalle 8,00.

Avis Comunale Piacenza sarà presente il 29 e 30 novembre anche con la casetta del Villaggio di Natale per promuovere la donazione di sangue e plasma.

Orario partenza gare e iscrizioni

Per informazioni sull’appuntamento e sulle iscrizioni clicca qui.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy