Il 30 novembre a Piacenza “4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso.

Domenica 30 novembre è prevista la terza edizione ” 4 Piazze Running”, gara podistica competitiva nazionale su circuito cittadino chiuso.
L’Avis Comunale di Piacenza è co-organizzatore dell’evento dalla prima edizione con Atletica Piacenza e Italpose. La gara si svolge su un circuito di 5km per varie categorie. Il ritrovo è in programma in piazza Cavalli dalle 8,00.
Avis Comunale Piacenza sarà presente il 29 e 30 novembre anche con la casetta del Villaggio di Natale per promuovere la donazione di sangue e plasma.
Orario partenza gare e iscrizioni
