Il condominio Baruffe & Abbracci, il libro della pedagogista piacentina Marta Versiglia: “Testo sul litigio pensato per i bimbi” – AUDIO

Il condominio Baruffe & Abbracci, il libro della pedagogista piacentina Marta Versiglia: “Testo sul litigio pensato per i bimbi”. Una delle cose più difficili da insegnare ai bambini è il senso del litigio, la modalità sana per esprimere la propria frustrazione, la propria rabbia, il proprio malcontento, senza mai perdere di vista la cosa più preziosa che abbiamo in quanto “animali sociali”: il rispetto dell’altro.

Il condominio Baruffe & Abbracci

I libri che affrontano il litigio e che parlano del metodo “Litigare Bene” di Daniele Novara sono sempre rivolti agli adulti – commenta Marta Versiglia – io ho voluto ribaltare l’approccio con un libro illustrato dedicato ai bambini e alle bambine, strutturato perché lo possano leggere in autonomia.

C’è un personaggio di fantasia nel libro

Sì, racconto dei classici litigi tra bambini, ma poi accade qualcosa. Arriva Ping, questo personaggio un po’ magico che li fa litigare bene grazie a un gomitolo o dei foglietti dove possono scrivere quello che è successo.

Marta Versiglia insegna alle famiglie a gestire bene il momento del conflitto, qualunque esso sia, per consentire di trasformare le contrarietà in occasioni per conoscersi meglio. All’interno del libro, genitori e bimbi, troveranno storie di loro coetanei e coetanee, racconti dove si possono riconoscere, litigi e baruffe nelle quali si possono immedesimare.

Come aiutare i genitori a far convivere più bimbi assieme?

Va applicato il metodo quando litigano. I genitori devono far parlare i due bimbi su quanto è successo, scambiandosi la versione. In questo modo i piccoli sono i padroni del loro litigio, senza diventare dell’adulto e quindi riescono ad arrivare a un accordo. Poi può anche non esserci e uno dei due bimbi smette di giocare con l’amico, ma dopo 5 minuti ritornano perché vogliono giocare.

Marta Versiglia

E’ pedagogista e counselor. Per anni è stata insegnante nella scuola primaria occupandosi dell’apprendimento di alunni stranieri. Segue la ricerca e l’applicazione del metodo Litigare Bene, ideato da Daniele Novara, e la formazione sul territorio. Fa parte del Comitato di redazione della rivista “Conflitti” e cura la rubrica “Tra le pieghe delle biografie”.

Nello studio di consulenza pedagogica del CPP segue i bambini con la tecnica espressiva del Gioco della Sabbia.