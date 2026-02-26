Al Parco del Trebbia la scuola si fa nella natura: nuova tappa del progetto FATA Scuola Diffusa

Imparare non significa solo stare tra quattro mura. Significa osservare, ascoltare, toccare con mano. Fare esperienza del mondo reale.
È questo lo spirito di FATA – Scuola Diffusa, il progetto del Comune di Piacenza che porta gli studenti fuori dall’aula, trasformando la città e il territorio in luoghi di apprendimento. Oggi la Terza B della scuola primaria “Caduti sul Lavoro” ha vissuto una giornata di lezione alla sede del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, immersa nella natura e negli spazi rinnovati del Centro Visite di Borgo Trebbia. E così sarà per tutta la settimana.
Proprio qui, dove il paesaggio fluviale diventa laboratorio a cielo aperto, gli alunni hanno potuto approfondire temi legati all’ambiente e alla biodiversità attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente, supportata anche dal percorso museale multimediale e interattivo recentemente valorizzato.
Alla mattinata hanno preso parte anche la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative Mario Dadati, che hanno voluto condividere con gli studenti una delle tappe del progetto.
Accompagnati dagli educatori della cooperativa sociale Eureka e dalle insegnanti, gli alunni hanno svolto attività didattiche fuori dall’aula in un contesto che unisce natura, tecnologia e conoscenza.
Avviato tre anni fa dal Comune di Piacenza, FATA – Scuola Diffusa coinvolge ogni anno centinaia di studenti e si sviluppa in diversi spazi culturali e istituzionali del territorio: dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi allo Spazio XNL, dal Teatro Manicomics al Teatro Trieste 34, fino ai Musei Civici di Palazzo Farnese e all’Archivio di Stato di Piacenza. Luoghi diversi per storia e vocazione, ma accomunati dalla capacità di diventare aule diffuse e laboratori di conoscenza, veri spazi di incontro tra scuola e città.
Il progetto rappresenta una scelta educativa precisa: fare della città e del territorio una comunità educante, in cui cultura, ambiente e istituzioni collaborano per offrire ai più giovani esperienze formative vive, radicate nel contesto in cui crescono.