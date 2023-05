Il Piacenza fa il casting per la panchina: il favorito è Andrea Dossena

In attesa della nomina di Alessio Sestu come nuovo direttore sportivo, in casa Piacenza si va alla ricerca anche di un allenatore per la prossima stagione di Serie D. Il nome in cima alla lista delle preferenze, come riporta Libertà, è quel Andrea Dossena che ha appena salutato il Renate e potrebbe ripartire da una categoria più in basso per cercare di riportare una piazza importante come quella emiliana fra i professionisti. Gli altri nomi sono quelli dello specialista Marco Gaburro, lasciato libero dal Rimini, seguito da Mauro Zironelli e Andrea Ciceri.

ASCOLTA RADIOSOUND