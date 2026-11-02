Il San Martino di Monticelli dal 6 all’8 novembre 2026

Il San Martino di Monticelli: dal 6 all’8 novembre torna nel piacentino l’appuntamento dedicato alla riscoperta delle antiche tradizioni contadine e della vita rurale.

Tre giorni di festa per fare un tuffo nel passato, tra costumi d’epoca, antichi mestieri e specialità gastronomiche, con un programma ricco di iniziative per grandi e piccoli.

Non mancheranno i momenti di divertimento e coinvolgimento, dalla sfida tra le cascine al battesimo della sella, fino all’immancabile palo della cuccagna, in un’atmosfera che celebra le radici e le tradizioni del territorio.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito sanmartinodimonticelli.it e sui canali social della manifestazione.

Il programma completo

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

Ore 21:00 – “Al zio Gio’”, commedia dialettale in tre atti di Angelo Cattadori, al Teatrino della Rocca.

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 19:00 – “Mariola e Marübën”, alle Scuole Elementari.

Ore 20:00 – Sfida tra le cascine, in via Martiri della Libertà.

Ore 21:30 – “Spunciaporci”, con Roberto Tubino al piffero e Andrea Nicolini alla fisarmonica, alle Scuole Elementari.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Visita guidata a cura del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, in piazza Casali.

Ore 12:00 – “Tratturìa dlà Rasdùra”, con piatti della tradizione, in piazza Casali.

Sempre alle 12:00 – Bandella delle 4 Province, con canti e musica dal Po all’Appennino, in piazza Casali.

“Batarö e Ganassèn”, “Mariola e Marübën”, alle Scuole Elementari.

Ore 14:30 – Sfilata dei carri e antichi mestieri, in via Martiri della Libertà.

Scuderie e battesimo della sella, al Parco della Rocca.

Teatrino dei burattini e giochi di una volta, nell’Area Bimbi al Parco della Rocca.

Visite al Museo del Po, all’Acquario e alla Cappella del Bembo, alla Rocca Pallavicino.

Ore 15:00 – “L’incanto dell’incanto”, asta contadina, alle Scuole Elementari.

Ore 16:00 – Palo della cuccagna, in piazza Massimo D’Azeglio.

Ore 18:00 – Stefano Valla e Daniele Scurati, con piffero e fisarmonica e musica delle 4 Province, alle Scuole Elementari.