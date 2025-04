 Il team di robotica Gens Volta del Liceo Volta di Castel San Giovanni accede alle finali mondiali della First Lego League – AUDIO

Grande successo per la squadra di robotica GENS VOLTA del Liceo Volta di Castel San Giovanni che ha superato con successo le selezioni nazionali della First Lego League a Genova e accede alle finali mondiali.

Team Robotica Gens Volta, le coach

Il team FLL015, guidato dalle coach Martina Losi, Clara Maffezzoni ed Elena Bassi, ha ottenuto il pass per la finale mondiale, che si terrà in Florida dal 24 al 28 giugno. Programmatori: Achimov Lavinia, Gazzola Leonardo; costruttori: Gatti Edoardo, Lavelli Giacomo, Righi Matteo; progetto scientifico: Micol Bruciamonti, Salicelli Vittorio, Fontanella Anna, Jasmeen Kaur, Magnani Marco; con l’aiuto dei tutor : Alessandro Maggi, Costa Edoardo e Ivan Faletti.

Intervista con la Coach Professoressa Clara Maffezzoni

“La nostra scuola partecipa a questa competizione che si chiama FIRST LEGO League – spiega una delle Coach la Professoressa Clara Maffezzoni dell’Istituto di Castel San Giovanni – che è una competizione di robotica e di progetti innovativi internazionale e abbiamo da otto anni partecipato alla competizione nazionale e quest’anno per la seconda volta per il polo Volta ma per la prima volta per il liceo abbiamo vinto la partecipazione ad uno slot internazionale nello specifico quello della Florida.

La competizione

“Si tratta di un insieme di parti. Quella più spettacolare è sicuramente la gara di robotica in cui i ragazzi costruiscono progettandolo un robot basato sul mattoncino intelligente LEGO SPIKE PRIME. Lo costruiscono collegando motori, pezzi, ruote e quant’altro e poi lo programmano attraverso un software specifico affinché possa interagire con le missioni previste dagli organizzatori sul campo gara. Si disputano poi con questo robot tre round da due minuti e mezzo in cui si cerca di raggiungere il punteggio più alto possibile. A questa parte sicuramente spettacolare si aggiunge una parte più di taglio scientifico in cui i ragazzi devono sviluppare un progetto innovativo che sia il più possibile sostenibile, inclusivo, innovativo sicuramente sulla tematica scelta ogni anno dagli organizzatori”.

Il progetto di questa edizione

“Quella di quest’anno si chiamava SUBMERGE e quindi legata a tutto quanto riguarda il mondo del mare, dell’oceano, delle spiagge, della vita sott’acqua e nello specifico una delle nostre squadre, questa di James Volta, che è stata selezionata per partecipare in Florida, ha individuato come progetto innovativo la modifica di una boa autoposizionante che permetterebbe di attraccare piccole imbarcazioni in luoghi dove non si può o è meglio evitare di ancorare le navi, perché parlando con gli esperti hanno capito che ogni volta che una nave getta l’ancora distrugge all’incirca sei metri quadrati di fondale marino, che ovviamente poi ci mette molto tempo a essere vagamente ricostruito.Quindi questa è la loro idea sostanzialmente che ha fatto d’attraino a tutta la loro gara.

Team Robotica Gens Volta, lo spirito di squadra

“La nostra scuola da sempre partecipa a questo progetto con un occhio di riguardo al fatto che il lavoro venga svolto dai ragazzi. Noi come docenti ci limitiamo, tra virgolette, a fare loro da coach, dando loro indicazioni, motivandoli, contattando per loro degli esperti con cui poi però interagiscono in prima persona e quindi il lavoro lo fanno le squadre e sono giustamente orgogliosi di raccogliere i frutti del proprio lavoro”

La Squadra

“Questa è una delle nostre sei squadre, è giusto rendere omaggio anche a tanti altri che hanno lavorato e collaborato perché lo spirito di collaborazione tra le nostre squadre è sempre stato presente, i più grandi aiutano i più piccoli, insegnano loro i trucchi per riuscire a ottenere un buon risultato. Questi dieci ragazzi nello specifico sono ragazzi che frequentano tutti la classe terza ma di indirizzi di studio diversi, abbiamo alcuni che frequentano il liceo delle scienze applicate, alcuni il liceo delle scienze applicate quadriennale e alcuni il liceo delle scienze umane, si tratta di una collaborazione tra i diversi indirizzi della nostra scuola di Castel San Giovanni”.

Team Robotica Gens Volta, un traguardo d’eccellenza

La First Lego League è una competizione internazionale che unisce scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), sfidando i partecipanti a progettare, costruire e programmare robot in grado di affrontare diverse missioni su un campo di gara. Inoltre i ragazzi devono sviluppare un progetto innovativo legato al tema dell’edizione, dimostrando capacità di ricerca e problem-solvin

Team Robotica Gens Volta, la squadra

La squadra GENS VOLTA ha saputo distinguersi per creatività, spirito di squadra e competenze tecniche, conquistando i giudici con il proprio robot e il progetto scientifico. Il risultato ottenuto a Genova rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dai ragazzi e dalle loro coach, che li hanno accompagnati in questo percorso con passione e dedizione.

Verso la finale mondiale

Ora il team è pronto per affrontare una nuova sfida: la finale mondiale in Florida, dove si confronterà con le migliori squadre provenienti da tutto il mondo. Sarà un’occasione unica per i ragazzi di mettersi alla prova, scambiare idee e imparare da altri giovani innovatori, in un ambiente di crescita e collaborazione.

La soddisfazione della comunità scolastica

“L’intera comunità scolastica del Liceo Volta e la città di Castel San Giovanni sono orgogliose di questo straordinario risultato e fanno il tifo per la squadra, con la speranza di vedere GENS VOLTA brillare anche sul palcoscenico internazionale.

Per affrontare questa avventura abbiamo bisogno di fondi e sponsor che ci supportino nel viaggio e nelle spese necessarie, che ci possono aiutare nel crowdfounding che la scuola sta fornendo per i ragazzi, dove tutti possono dare una piccola mano per portare questi giovani studenti a realizzare un sogno. Ringraziamo di cuore i nostri sponsor che fino ad ora ci hanno sostenuto: Officine Meccaniche Righi, Colorificio Gatti, Prazzoli, Cromology Italia, Gimar, Effetto Venturi e Aradelli Srl. Non resta che attendere il grande evento e augurare ai ragazzi in bocca al lupo per questa incredibile avventura!”