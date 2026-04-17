Sanità, Tagliaferri (FdI): “Medici ex condotti e fondi bloccati, la Regione intervenga subito”

“Tre milioni per il 2023 già trasferiti: a Piacenza risorse ferme nonostante 30 anni di attesa”

“Dopo oltre trent’anni di attesa, è inaccettabile che le risorse destinate ai medici ex condotti restino ancora ferme nei cassetti della Regione”.

È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per fare piena luce sulla mancata erogazione delle somme previste dalla normativa nazionale.

“La legge è chiara – sottolinea Tagliaferri –: sono stati stanziati 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro annui dal 2024 al 2027. Le risorse del 2023 risultano già trasferite alle Regioni, ma in Emilia-Romagna non sono ancora arrivate ai destinatari”.

Nel territorio piacentino la situazione appare particolarmente evidente:

“Parliamo di circa 10-12 medici e di una prima tranche di circa 150 mila euro già disponibile. Eppure, nonostante questo, le somme non vengono erogate”.

Secondo quanto emerso, il blocco sarebbe legato a verifiche sui conteggi del pregresso.

“Se ci sono controlli da fare, si facciano – incalza Tagliaferri – ma non si può bloccare tutto. Serve buon senso: si proceda almeno con un acconto, dando un primo riconoscimento a chi aspetta da decenni”.

Il consigliere richiama anche il profilo umano della vicenda:

“Stiamo parlando di professionisti anziani, molti dei quali rischiano di non vedere mai quanto spetta loro. In questi anni diversi ex condotti sono già venuti a mancare senza aver ricevuto nulla: questo è un dato che non può lasciare indifferenti”.

“Ho chiesto alla Regione tempi certi e risposte precise – conclude Tagliaferri –. Ora serve un atto di responsabilità: le risorse ci sono, devono essere erogate”.

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