Karate – Yama Arashi brilla a Terni nell’Europeo JSKA

Brillanti risultati per la Yama Arashi al Campionato Europeo Jska (Japan Shotokan Karate Association) andato in scena nei giorni scorsi a Terni con oltre 400 atleti provenienti da 20 nazioni europee.

Come consuetudine in queste organizzazioni giapponesi, le competizioni sono sempre precedute da seminari diretti da prestigiosi Maestri, seguiti da sessione d’esame per cinture nere. Anche questo undicesimo campionato europeo Jska è stato valorizzato dalla presenza del Maestro Mitzuru Nagaki cintura nera nono Dan e caposcuola mondiale della Jska che, nella prima giornata, tutti i karateka hanno potuto apprezzare durante lo stage per la sua abilità, la sua esperienza e la grande umiltà.

Anche il Team Yama Arashi ha partecipato sia allo stage sia al campionato con gli atleti Imerio Gerevini e Gianni Azzali (Kata – Master +50 anni Cinture Nere), Giuseppe Auriemma (Kata – Master +50 anni Cinture Marroni) e con i giovani Marta Aliotta, Ludovica Franchi, Giulia Spotti e Edoardo Gega che hanno ottenuto brillanti prestazioni anche in considerazione del livello molto alto della competizione.

Nello specifico,argento per Ludovica Franchi nel Kata fino alla cintura marrone nella fascia 10-14 anni. La stessa atleta si è ripetuta con il bronzo nella gara a squadre insieme a Marta Aliotta e Giulia Spotti. Infine, quinta posizione per Edoardo Gega nel Kata fino alla cintura verde nella fascia 6-9 anni.

La trasferta è stata guidata dal Maestro Imerio Gerevini, cintura nera sesto Dan. “Sono molto soddisfatto – le parole di Gerevini – dei risultati ottenuti dai nostri atleti, la gara è stata molto difficile, confrontandosi con i migliori atleti europei della Jska. Anche per i 3 veterani è stata un’esperienza indimenticabile in quanto solitamente si gareggia in categorie con pochi atleti, mentre in questa occasione il difficile confronto è stato con oltre trenta colleghi”.