Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 27 settembre

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 27 settembre 2026.
Lunedì 21 settembre
Eroi del nostro ieri, presentazione del libro di Mauro Molinaroli al PalabancaEventi.
Martedì 22 settembre
Mercoledì 23 settembre
Giovedì 24 settembre
Venerdì 25 settembre
Castagnata As.So.Fa. Verano di Podenzano.
Sabato 26 settembre
Castagnata As.So.Fa. Verano di Podenzano.
Domenica 27 settembre
Gala di Danza “Oltre il passo – Quando la danza diventa attraversamento” in scena a Palazzo Farnese.
Castagnata As.So.Fa. Verano di Podenzano.
Torna anche a Piacenza e provincia ‘Un Pasto al Giorno’ della Comunità Papa Giovanni XXIII.
Rassegne, mostre e vari appuntamenti
Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì fino al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”.
Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.
“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.
Val Tidone Festival 2026, fino al 16 ottobre.
Quarta edizione di Incontri in Trebbiashire in Val Trebbia fino a settembre 2026.
Festival “I Parchi della Musica” fino al 4 ottobre, gli appuntamenti a Piacenza.
Appennino Festival fino al 22 settembre.
Valtidone Wine Fest 2026, quattro appuntamenti dal 6 al 27 settembre.
Bobbio Classica 2026, al 16 agosto all’8 dicembre 2026.
Festival Lunaria dei Calanchi da 11 giugno a 26 settembre
Il progetto “Giovanni chiamato Francesco”, dall’11 settembre al 4 ottobre 2026 si incontrano musica, arte, liuteria sociale e solidarietà.
Concerti aperitivo della domenica, dal 6 settembre all’1 novembre al Nicolini.
La mostra “Haiku della Val Trebbia – la quiete nella valle” al Centro di lettura di Rivergaro dal 5 all’11 settembre.
Milestone Live Club 2026/2027 dal 4 ottobre al 20 febbraio.
GOTHICA Fall 2026 dal 17 settembre al 17 ottobre 2026 presso il Teatro di Grazzano Visconti.
Dal 12 al 28 settembre 2026 alla Biblioteca di Rivergaro si tiene la mostra Consonanze inattese.